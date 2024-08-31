Sırbistan, Rafale savaş uçağı satın alacak

Rafale savaş uçaklarının Sırbistan’a satışına ilişkin açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Sırbistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapıldı. Macron anlaşmayı ‘’tarihi’’ olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki Rafale savaş uçağının transferine ilişkin görüşmelerin 2023 yılından bu yana sürdüğü biliniyor.

Anlaşma imzalandı

Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic ile Dassault Aviation CEO’su Eric Trappier tarafından imzalanan anlaşmanın ayrıca eksiksiz bir lojistik paketi, yedek motorlar ve mühimmatı da içerdiğini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ‘’Sırbistan’ın bir düzine yepyeni uçağı olacak. Bu, ordumuzun operasyonel kabiliyetlerinde önemli bir artışa katkıda bulunacak.’’ ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre Sırbistan, Rafale uçakları için 2024 ve 2025’te 421’er milyon avroluk iki ödeme gerçekleştirecek. Diğer detaylara rağmen Sırbistan Hava Kuvvetleri’nin, Rafale savaş uçaklarını ne zaman teslim alacağı ise şu an bilinmezliğini koruyor. Ayrıca Fransa’nın, Sırbistan’a Rafale uçakları ile birlikte uzun menzili hava-hava füzesi Meteor yerine, orta menzilli bir hava-hava füzesi olan MICA füzesini tedarik edeceği aktarıldı. Sırbistan Hava Kuvvetleri’nde şu anda aktif olarak görev yapan MİG-29 ve MİG-21 gibi savaş uçakları bulunuyor. Bu sebeple Sırbistan’ın Rafale savaş uçağı satın alması, batı sistemlerine olan ilgisinin arttığını işaret ediyor. Belgrad’ın, Rafale savaş uçaklarını, kullanım ömrünün sonuna doğru gelen MİG-29’ların yerine hava kuvvetlerinde kullanmaya başlaması bekleniyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Moskova ile askeri işbirliğini kısıtlayan Belgrad, işgali kınadı, ancak katılmak istediği AB ve diğer Batılı ülkelerin aksine Moskova’ya yaptırım uygulamadı. Bu sebeple Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rafale savaş uçağı teknolojisinin Moskova ile paylaşılmayacağına dair güvence verdi.