Slovenya zırhlı araç alımını erteledi

Slovenya, Finlandiya merkezli Patria Group’tan 100 adet AMV XP 8×8 zırhlı araç satın alınmasını erteliyor. Bu bağlamda Finlandiya, 2024 yılı Şubat ayında zırhlı araç alımına dair bir niyet mektubu imzalamıştı. Ancak Slovenya Hükümeti’nin 2026 yılı Mart ayında yapılması beklenen parlamento seçimlerinden önce yeni 8×8 zırhlı araç tedarikine izin vermeyeceği öngörülüyor.

Defense News tarafından yapılan habere göre Slovenya, çokuluslu bir askeri tedarik ajansı olan Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü’nden (OCCAR) 45 adet Boxer ZMA’yı satın almak için önceki kabinenin 2022 yılı tarihli sözleşmesini iptal ettikten sonra 2024 yılında AMV XP 8×8 zırhlı araç tedarikine yönelmişti. Bu bağlamda planlanan AMV XP 8×8 zırhlı araçlarının tedariki, Slovenya Ordusu bünyesindeki bir orta tabur muharebe grubunun ve bir orta muharebe keşif taburunun kabiliyetlerini artırmak içindi.

Ertelemenin olası nedenleri

Defence Turk'ten Kadir Yücel'in haberine göre Slovenya medyası, ismi açıklanmayan hükümet yetkililerinden aldıkları bilgilere göre AMV XP zırhlı araçlarının tedarikinin ertelenmesine yol açan olası nedenlerle ilgili bazı maddeler paylaştı. Bu kapsamda insansız hava araçlarına karşı önlemler de dahil olmak üzere daha iyi kuvvet koruması gereksinimi ve taretlerinin üretiminde yerli sanayinin katılımı gereksinimi öne çıkmakta. Ancak bazı yerel haberler, asıl sebebin planlanan satın alımın “ülke tarihindeki en büyük askeri satın alma olma ihtimali olduğunu, tahmini 695 milyon euro (811 milyon dolar) değerinde olması nedeniyle Sloven seçmenlerin bir kesimi arasında bu satın alımın pek de popüler olmaması” olduğunu düşünüyor.

"Her şeye sıfırdan başlamayın, başlatılanları sürdürün"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dönemin Savunma Bakanı Matej Tonin, “3-4 yıl kaybettik ve her yıl askeri teçhizat alımı daha da pahalı hale geliyor. Son 3 yılda talep önemli ölçüde arttı ve buna yüksek enflasyon da eklendi. Hükümete tavsiyem şu: Her şeye sıfırdan başlamayın, başlatılanları sürdürün ve Slovenya ordusunun neye ihtiyaç duyduğunu kontrol edin.” ifadelerine yer verdi.

Tedarik durmadı, modernizasyon süreci uzuyor

Slovenya Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise Defense News’e yaptığı açıklamada, Finlandiya merkezli Patria Group’tan AMV XP 8×8 zırhlı araçlarının tedarikine yönelik planlamanın devam ettiğini ve hiçbir şekilde durdurulmadığını ancak teknik eklentilerin daha uzun süreceğini söyledi. Bu bağlamda “Modern savaş alanlarındaki askeri çatışmalar ve muharebe doktrinlerindeki değişiklikler nedeniyle, etkili operasyon için dron ve dron karşıtı koruma kullanımını da gerektiren bu durum nedeniyle, Savunma Bakanlığı 8×8 araçları modern modüler yeteneklerle yükseltmeye karar verdi. Bu biraz zaman alacak, ancak araçların artan kullanılabilirliği nedeniyle buna değer.” ifadelerini kullandı.