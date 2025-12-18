SSB Başkanı Görgün: Savunma ve havacılık ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile SAHA İstanbul’un, Türkiye savunma sanayisinin yerli ve milli kapasitesini güçlendirmek amacıyla bu yıl 7’ncisini düzenlediği Savunma Sanayii Buluşmaları, sektörün önde gelen paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlik, savunma sanayisinde iş birliği ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesine odaklandı.

"Havacılık sanayii ihracatı bu yıl 8,5 milyar dolara ulaştı"

Bu yıl “Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirilen zirvenin açılışı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, İstanbul Valisi Davut Gül, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın katılımıyla yapıldı. Açılışta sektör temsilcileri de yer alarak savunma sanayisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin açılışında konuşan SSB Başkanı Görgün, sektörde farklı alanlarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sektördeki ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Görgün, savunma ve havacılık sanayii ihracatının bu yıl 8,5 milyar dolara ulaştığını duyurdu.