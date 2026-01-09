SSB Başkanı Haluk Görgün Gökdeniz sisteminin başarılı testini duyurdu

ANKARA (EKONOMİ)

Özel ASELSAN ATOM mühimmatı ile yapılan test ile Türk savaş gemilerinin denize yakın uçanlar dahil anti-gemi füzelerine karşı savunmasında kullanılıyor. GÖKDENİZ, sınıfa ismini veren MİLGEM TCG İstanbul Firkateyninde test edildi. GÖKDENİZ, Türkiye yanında üç ülke ordusunun daha envanterinde bulunuyor.

Haluk Görgün kişisel sosyal medya hesabından atış testinin görüntüsünü de paylaştı. Görgün mesajında, “Deniz hava savunmamızda yeni bir dönem başlıyor. Savaş gemilerimizi hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ, TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı. 35 mm parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile Anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlayan, denize yakın uçan sea-skimming tehdit senaryolarına karşı kanıtlanmış koruma sunan GÖKDENİZ, deniz platformlarımızın hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyor. Deniz Kuvvetlerimize ait farklı platformlarda görev yapan, Üç farklı ülkenin envanterinde yer alan bu özgün sistem, Mavi Vatan’da caydırıcılığımızı ve güvenliğimizi güçlendirmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.

Gökdeniz ve ATOM mühimmatı

ASELSAN’ın geliştirdiği, envanterde de çok sayıda bulunan İngilizce adı CIWS-Close-in weapon system olan, yakın hava savunma sistemlerinin sürekli geliştirmesini yapıyor. Kara versiyonu KORKUT, deniz taşıtlarında kullanılan versiyonu GÖKDENİZ olan ve çeşitli varyantları bulunan ileri teknolojili sistem, çok yüksek hızlarda otomatik yönlendirme, hedef belirlemeyle yine uzaktan komutalı olarak atışla, füzeler dahil her türlü hava tehdidine, deniz üstü tehditlere ve kara üstü tehditlere karşı kullanılıyor. Sistem, yine ASELSAN tarafından geliştirilen, ayarlanabilir sürede havada inflak ederek parçacık etkisiyle tehdidi durduran yüksek teknolojili özel mühimmat kullanıyor.