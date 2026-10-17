SSB Haluk Görgün: Savunma ve havacılık sanayisi 2026'da 15 milyar dolarlık işe imza atıldı

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Haluk Görgün, Bursa’da gerçekleştirilen Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı’nda yaptığı değerlendirmede, 2026 yılı içinde savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarla imzalanan yeni sözleşmelerin büyüklüğünü açıkladı.

Görgün, yıl boyunca firmalarla toplam 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladıklarını belirterek, yıl sonuna kadar bu rakamın 20 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini bildirdi.

Çalıştayda sektörün yurt içindeki firmalarla yürüttüğü sipariş süreçlerine de değinen Görgün, savunma ve havacılık alanındaki ana yüklenicilerin yerli tedarikçilerle gerçekleştirdiği iş birliklerine ilişkin verileri paylaştı.

Ana yüklenicilerden 16 bini aşkın yerli firmaya sipariş

Görgün’ün verdiği bilgilere göre, savunma ve havacılık sektörünün önde gelen ana yüklenicileri ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve STM, son üç yılda 16 bini aşkın yurt içi firmayla çalıştı.

Söz konusu şirketlerin bu firmalara verdiği siparişlerin toplam tutarının 20 milyar doları aştığını aktaran Görgün, yerli tedarik zincirinin sektördeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görgün ayrıca, savunma ve havacılık sektöründe yurt içindeki açık sipariş tutarının 13,4 milyar doları aştığını açıkladı. Paylaşılan veriler, ana yükleniciler ile yerli firmalar arasındaki iş hacminin ve tedarik ilişkilerinin sektörde önemli bir yer tuttuğunu ortaya koydu.

İhracatta kilogram başına değer Türkiye ortalamasının 40 katı

Savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansına da değinen Haluk Görgün, sektördeki ihracat artışının Türkiye’nin genel ihracat artışının belirgin biçimde üzerinde gerçekleştiğine işaret etti.

Görgün, sektörün kilogram başına ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını kaydetti.