SSB/Haluk Görgün: Yılın ilk iki ayında ihracat artışı yüzde 34

Mehmet KAYA/ANKARA

Haluk Görgün, Roketsan’ın tedarikçi ve işbirliği yaptığı şirketlere yönelik düzenlediği toplantıya katıldı. Buradaki konuşmasında, geçen yıl 7.1 milyar dolar ihracatla rekor kırıldığını kaydeden Görgün, bu yıl da ilk iki ay içindeki toplam teslimlerin geçen yılın aynı döneminin üstünde seyrettiğini, ihracattaki başarılı görünümün sürdüğünü vurguladı.

"Tedarikçi ve alt yükleniciler sektör açısından büyük önem taşıyor"

1 Ocak-24 Şubat 2025 döneminde ihracatın 650 milyon doları geçtiğini, geçen yıl aynı dönemdeki tutarın 484 milyon dolar olduğunu belirten Görgün, yine aynı dönemde imzalanan sözleşmelerin de önceki yılların üzerinde olduğunu vurguladı. Tedarikçi ve alt yüklenicilerin sektör açısından büyük önem taşıdığını belirten Haluk Görgün, sadece Roketsan’ın gemisavar füzesi ATMACA’da 650 tedarikçi bulunduğunu hatırlattı. Görgün, tedarikçi şirketlerden kazandıkları yetenekleri mutlaka sivil ürün geliştirmeye de taşımalarını istedi.

“Roketsan yurt dışında imalata hazırlanıyor”

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de konuşmasında, savunma sanayiinde Türkiye’nin 2. En hızlı büyüyen, Dünyanın 11. Sıradaki en hızlı büyüyen şirket olduklarını belirterek, bu büyümeyi tedarikçilerle birlikte yapmak istediklerini, bütün tedarikçilere stratejik iş ortağı olarak gördüklerini vurguladı. Murat İkinci, Azerbaycan’da üretim tesisi açma hazırlığında olduklarını, Suudi Arabistan ve Endonezya’da da imalat planladıklarını, Hong-Kong’da da ofis açabileceklerini kaydetti. İkinci, bu büyümede tedarikçilerin de büyümesi anlamına geleceğini kaydetti. Şirket cirosunun 1.8 milyar dolara ulaştığını kaydeden Murat İkinci, tedarikçilerden alımın yüzde 61 seviyesinde olduğunu; tedarikçi şirketlerden “Roketsan kadar hızlı koşmasını” beklediklerini kaydetti. Etkinliğe, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit’te katıldı.