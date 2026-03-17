SSB silah taşıyabilen “robot köpek” için bilgi istek dokümanı yayınladı

MEHMET KAYA / ANKARA

Yayımlanan dokümanda, “robot köpeğin” uzun süre silah ve teçhizat taşıyabilmesinin beklendiği vurgulandı. BİD, bu tür bir projede hangi firmanın ne gibi yetenek ve ihtiyaçları karşılayabileceğinin belirlenmesi anlamına geliyor. Bu sonuç elde edildikten sonra projenin tasarımı ve açılacak ihalenin şartları belirleniyor. Firmalar, 22 Nisan’a kadar Başkanlıktan BİD talep edebilecekler. Robot köpekler, teknoloji gösterimi olarak son dönemde çok sayıda ülkenin özel ve kamu şirketi tarafından geliştirilmişti. Türkiye’de de bazı üniversiteler ve şirketlerin hali hazırda teknoloji gösterimi ve geliştirme için üretilmiş robot köpekleri bulunuyor.

ABD’li bir firma tarafından hareket ve işlevleriyle ilk olarak geliştirilen ve 4 ayaklı, yüksek dengeli olması nedeniyle ilgi çektiği için köpeğe benzetilen robot ticari olarak piyasaya sürülmüştü. Bu robot halen başta gözetleme devriyesi olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılıyor. Türkiye’de de ODTÜ yanında, bazı özel şirketler de benzer tasarımlar yaparak teknoloji gösteriminde bulunmuştu. Bu tür robotların ortaya çıkarak yeteneklerini ispat etmesinin ardından SSB de tedarik ile sonuçlanabilecek bir süreci başlattı. SSB’nin BİD çağrısına çıkması resmi olarak teklif isteyeceği ya da ihale yapacağı anlamına gelmese de bu konuda bir yetkinlik arayışına girdiği, olası bir durumda tedarik için süreç başlatmayı düşündüğü anlamına geliyor.