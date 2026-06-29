SSB/Haluk Görgün: 20 yıl önceki yıllık 250 milyon dolarlık ihracatı bir haftada yapıyoruz

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ana Hizmet Binası'ndaki haziran ayı meclis toplantısına katılan Görgün, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk organize sanayi bölgesinin Bursa'da kurulduğunu hatırlattı.

Görgün, Bursa'nın bugün 17 organize sanayi bölgesi, 96 bini aşan aktif firması ve 800 binin üzerindeki istihdamıyla Türkiye'nin üretim gücünün önemli merkezlerinden olduğunu aktararak, 130'un üzerinde araştırma merkezi, 31 tasarım merkezi, 2 teknopark, 3 üniversiteyle üretim ekosistemini bilgi, tasarım ve mühendislikle destekleyen bir şehir olduğunu vurguladı.

Dünyada konjonktürel yapıya bakıldığında özellikle güvenlik hiyerarşisinin kurallarının yeniden şekillendiğini ifade eden Görgün, "Bu dönemde özellikle barış ve istikrardan yana olanların her zamankinden daha da caydırıcı olmaları gerektiği aşikardır." görüşünü paylaştı.

Görgün, sıcak bölgelerdeki çatışmalara bakıldığında bu caydırıcılığın envanterlerdeki platform ve mühimmat sayısından ziyade üretim kapasitesinin, tedarik zinciri derinliğinin, mühendislik kabiliyetinin, kritik bileşenlere erişme hızının, stok yenileme hızının ve finansal sürdürülebilirliğin test ve sertifikasyon altyapılarının ne kadar güçlü olduğuyla ölçülmesi gerektiğini gözlemlediklerini anlattı.

Bu dönemde öngörülemezliğin temel norm hale geldiğini dile getiren Görgün, "Hamdolsun biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle doludizgin gidiyoruz. Özellikle 2004 yılında Savunma Sanayii İcra Kurulu Komitesi'nde aldığı kararla ihtiyacımız olan her şeyin yerli milli üretilmesi konusunda ortaya koyduğu irade, Türk sanayicisine, Türk mühendisine, Türk gençliğine duyduğu güvenle hamdolsun son 23 yılda 'Tam Bağımsız Savunma Sanayi' vizyonuyla eşine rastlanmaz bir dönüşümle devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"20 yıl önceki yıllık 250 milyon dolarlık ihracatı bir haftada yapıyoruz"

Türkiye'nin bu vizyonu herkesten önce görüp hareket ederek büyük avantaj sağladığına dikkati çeken Görgün, dünyanın bir kısmının bu vizyonu ancak yeni görebildiğini dile getirdi.

Görgün, dışa bağımlılığın bırakılarak yerli ve milli üretimin, ihtiyaç duyulan tüm kritik teknolojilerin hem altyapı hem de insan kıymeti yetiştirilmesi konusunda sorumluluk aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı aldığı sorumlulukla ve ihtiyaç makamlarıyla birlikte yürüttüğü eş güdümlü çalışmalarla hamdolsun yüzde 80'lerin üzerinde ve sadece bir alanda değil, kara, deniz, hava, uzay, denizaltı, bir ülkenin ihtiyaç duyabileceği her ortam için ve her ortamda ürün üreten ve bu ürünleri dünyada 180'in üzerinde ülkeye ihraç eden bir konuma geldik. İnşallah önümüzdeki hafta NATO Zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. NATO Genel Sekreteri, her fırsatta özellikle NATO üyelerinin Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin farkında olmasını ifade etmek üzere Türkiye'deki üretim gücünü, çevikliği, altyapıyı, kapasiteyi aktarmaya çalışıyor. Bugün 4 bin 500'ün üzerinde firma, 1400'ü aşan proje ve 100 binin üzerindeki istihdamla çok güçlü ve derinlikli bir ekosistemle emin adımlarla ilerliyoruz. 2002 yılında ülkemizden yapılan savunma sanayi ihracatının rakamı 250 milyon dolardı. Geçtiğimiz yılı biz yaklaşık 11 milyar dolarla kapattık. 20 yıl önceki yıllık 250 milyon dolarlık ihracatı biz artık bir haftada yapar hale geldik."

"Türkiye'nin rıza göstermediği senaryonun başarıya ulaşması imkansızdır"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da savunma sanayisini bağımsızlığın ve istikbalin bir teminatı olarak gördüğünü vurguladı.

Bu sektörün sadece askeri bir güç alanı olmadığını ifade eden Burkay, savunma sanayisinin üretim kabiliyetinin ve teknolojik gücün de ulaşmış olduğu seviyeyi gösteren stratejik bir alan olduğunu kaydetti.

Burkay, ülkelerin kıyasıya çıkar mücadelesi verdiği ve kendi geleceklerini garantiye alma yarışına girdiği bu dönemde savunma sanayisinde güçlü olmanın milli çıkarları her platformda ve hiçbir taviz vermeden savunabilmekle mümkün olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye, bu gerçeği en yakından bilen ülkelerden bir tanesi. Çünkü bulunduğumuz coğrafya ateş çemberi içinde ve bu durum güçlü bir savunma kabiliyetini tercih değil, tarihi bir sorumluluk haline getirmekte. Şükürler olsun ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sahada da masada da güçlü bir Türkiye bulunmakta. Milli sistemlerimizin sağlamış olduğu kabiliyetlerle ülkemiz hareket alanını genişletmiş ve başta terör olmak üzere ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunan tüm kesimlere karşı gerekli cevabı sahada vermektedir. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında süren savaşta da ülkemiz barışın tesisi için diplomasi kanallarını her zaman açık tutmuş, bölgenin hamisi ve teminatı konumuna yükselmiştir. Bugün bölgemizde Türkiye'nin içinde yer almadığı, Türkiye'nin rıza göstermediği bir senaryonun başarıya ulaşması da imkansızdır. Masadaki bu diplomatik gücümüzün ve oyun kurucu rolümüzün arkasındaki en büyük dayanak ise savunma sanayimizin bize kazandırmış olduğu askeri mukavemettir."

Konuşmaların ardından Burkay, Görgün'e hediye takdim etti.