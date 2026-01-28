  1. Ekonomim
ST Engineering’den Singapur’a yeni nesil piyade muharebe araçları

ST Engineering, Singapur Savunma Bakanlığı ile yeni nesil Piyade Muharebe Araçları’nın üretimi ve tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attı. Sözleşme, şirketin modern harp ortamında ortaya çıkan değişen operasyonel gereksinimlere yanıt verebilecek ileri seviye kara savunma çözümleri geliştirme ve sunma çalışmalarını kapsıyor.

Araçlar, 2028 yılından itibaren kademeli olarak teslim edilecek ve ST Engineering’in Terrex ailesindeki en yeni 8×8 zırhlı muharebe platformu olan Terrex s5’i temel alacak. Terrex s5, akıllılık, üstünlük, sürdürülebilirlik, hayatta kalabilirlik ve bakım kolaylığı olmak üzere beş temel sütun üzerine tasarlandı.

Terrex s5’in özellikleri neler?

Savunmasanayist'in haberine göre, Terrex mirası üzerine inşa edilen platform, durumsal farkındalığı artırmaya yönelik dijitalleştirilmiş sistemler, siber güvenli Genel Araç Mimarisi ve artırılmış ateş gücüne sahip gelişmiş araç elektroniği özelliklerini bünyesinde barındırıyor. ST Engineering, araçlara ilave kabiliyetlerin entegrasyonu için Singapur Savunma Bakanlığı ve Savunma Bilimi ve Teknoloji Ajansı ile ortaklık yapacak.

ST Engineering Kara Sistemleri Başkanı Lim Kok Ann, “MINDEF’in Terrex s5’i yeni nesil Piyade Muharebe Aracı olarak seçmesi, gelişmiş zırhlı hareketlilik platformlarını tasarlama ve üretme kabiliyetimizi yeniden teyit ediyor.” dedi.

Lim Kok Ann, “Modern silahlı kuvvetlerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilik yapmaya devam ederken, Terrex s5, ulusal savunma kabiliyetlerini genişletmek isteyen ülkeler için kanıtlanmış ve sağlam çözümler sunan entegre savunma portföyümüzü güçlendirecek.” ifadelerini kullandı.

