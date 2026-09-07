Stratejik limanda güvenlik krizi: Rusya’dan Mısır’a yapay zeka destekli anti-drone teklifi

Orta Doğu'da genişleyen çatışma hattı, Akdeniz kıyısındaki enerji ve lojistik merkezlerini de doğrudan hedef almaya başladı. Mısır’ın Akdeniz kıyısında konumlanan Dimyat Limanı’nda, ABD mülkiyetindeki yüzer gaz depolama gemilerine yönelik gerçekleştirilen ve bölgede büyük yankı uyandıran kamikaze insansız hava aracı saldırılarının ardından Moskova harekete geçti. Rus devlet savunma sanayi kuruluşu Rostec, liman güvenliğini ve kritik sivil altyapıları korumak amacıyla, alçak irtifadaki asimetrik tehditlere karşı geliştirdiği Bizon hava savunma teknolojisini resmi bir kanalla Kahire’ye sunduğunu duyurdu.

Radara yakalanmayan küçük İHA’lara karşı son hat

Mısır’a önerilen TKB-1167 Bizon sistemi, Rus Kara Kuvvetleri tarafından Ukrayna cephesindeki kritik sanayi tesislerini korumak için aktif olarak sahada kullanılan Zubr platformunun ihracat versiyonu olarak öne çıkıyor. Klasik büyük radar ağlarının ve ağır hava savunma füzelerinin tespit etmekte zorlandığı, yüzey dalgalarını kullanarak alçaktan uçan küçük boyutlu İHA’ları avlamak üzere tasarlanan bu yapı, adeta tesislerin son savunma hattını oluşturuyor. Kendi bağımsız radar modülüyle donatılan Bizon, yaklaşan tehditleri 1,5 kilometrelik bir menzilde otomatik olarak algılayıp takibe alıyor ve hedef koordinatlarını bünyesindeki 7.62 mm'lik PKT makineli tüfek bataryalarına anlık olarak aktarıyor.

Enerji koridorunda güvenlik endişeleri tırmanıyor

Süveyş Kanalı'na yakınlığı nedeniyle küresel doğalgaz ve lojistik trafiğinin ana damarlarından biri olan Dimyat’ta yaşanan patlamalar, bölgedeki seyrüsefer emniyetine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. İttifak ağlarını çeşitlendirmek isteyen Kahire yönetimi bir yandan Çin menşeli mobil hava savunma bataryalarını envanterine katarken, diğer yandan Rusya’nın bu yeni teknoloji teklifini masaya yatırmış durumda. Rostec yetkilileri, sistemin yapay zeka destekli otonom takip yeteneğine sahip olduğunu ancak nihai ateş açma yetkisini her koşulda insan operatöre bıraktığını vurgularken, olası bir anlaşmanın maliyeti ve teslimat takvimine ilişkin lojistik ayrıntılar ise şimdilik gizli tutuluyor.