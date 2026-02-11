Sungurlu savunma sanayiinde zirveyi hedefledi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kurulan Sungurlu İhtisas Savunma Sanayi Bölgesi (SİSS), kısa sürede ulaştığı üretim kapasitesi ve ihracat başarısıyla Türkiye savunma sanayiinin en stratejik merkezlerinden biri haline geldi. Baruttan topçu mühimmatına, patlayıcılardan balistik test altyapısına kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olan bölge, küresel ölçekte rekabet eden tesisleriyle hem ülke ekonomisine hem de bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlıyor.

13 Ağustos 2022 tarihinde, dönemin Milli Savunma Bakan Yardımcısı görevinde bulunan bugün ise Sungurlu Belediye Başkanı olan Muhsin Dere'nin girişimleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan savunma sanayi tesisleri, kısa sürede üretime geçerek ihracat başarılarına imza attı.

5 bin dönüm arazi üzerine kurulan Sungurlu İhtisas Savunma Sanayi Bölgesi “SİSS”, barut, fişek, kapsül, C4 plastik patlayıcı, roket, havan ve topçu mühimmatları, mühimmat sandığı ve mühimmat aksamları ile namlu üretimi yapan birçok tesise ev sahipliği yapıyor. Bölgede; Dünyanın en büyük küresel barut üretim tesisi, Türkiye’nin en büyük fişek fabrikası ve Türkiye’nin en büyük topçu mühimmat üretim tesisleri yer alıyor.

Sungurlu, özellikle topçu mühimmatları üretiminde, kısa sürede global rakiplerini geride bırakarak uluslararası pazarda güçlü bir konum elde etti. Öyle ki, ilçede sadece bir ayda üretilen topçu mühimmatı, Amerika kıtasındaki üretim miktarını geride bıraktı. Sungurlu’da ayrıca Türkiye’nin en büyük kapalı poligonu ve NATO standartlarında dünyanın en büyük balistik test merkezi de bulunuyor.

Türk savunma ve havacılık sektörü, son yıllarda ihracat performansındaki istikrarlı artışla küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı sürdürürken açıklanan 2025 verilerine göre de ihracatta ilk 10 firma arasında: ARCA Savunma (Lider), BAYKAR, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, ASELSAN, ASFAT, OTOKAR, SSTEK, Alp Havacılık yer aldı.

Sungurlu ekonomisi ve istihdamına katkı

ARCA Savunma başta olmak üzere Sungurlu SİSS’de ki savunma sanayi yatırımları; istihdam artışı, yan sanayinin gelişmesi ve bölgesel ekonomik canlılık açısından da önemli katkılar sağlıyor. Binlerce kişiye doğrudan istihdam sunan tesisler, nitelikli iş gücünün ilçede kalmasını ve yeni yatırımların önünü açıyor. Yetkililer, önümüzdeki yıllarda Sungurlu SİSS’de yeni yatırımlar ve ihracat hacminde daha büyük artışların beklendiğini ifade ediyor.