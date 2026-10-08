Süpersonik güçte kritik eşik: Arjantin'in F-16 sayısı 12'ye yükseldi

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Arjantin'in süpersonik muharebe kapasitesini yeniden inşa programında kritik teslimat tamamlandı.

Arjantin Hava Kuvvetleri, Danimarka'dan satın alınan 24 adet F-16 Fighting Falcon'un ikinci partisini oluşturan 6 uçağın ülkeye ulaştığını açıkladı.

6 uçak 11 bin kilometre uçtu

İkinci kafilede 4 adet tek koltuklu F-16AM ve 2 adet çift koltuklu F-16BM varyantı yer alıyor. Uçaklar, Danimarka'daki Skrydstrup Hava Üssü'nden kalkış yaparak İspanya ve Brezilya üzerinden yaklaşık 11 bin 265 kilometrelik uçuşun ardından Córdoba'daki Río Cuarto Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Uçuşa havadan yakıt ikmal uçakları eşlik etti.

Filodaki F-16 sayısı 12 oldu

Bu teslimatla birlikte Arjantin'in filosundaki F-16 sayısı 12'ye ulaştı. İlk 6 uçak geçtiğimiz aralık ayında ülkeye getirilmişti.

300 milyon dolarlık anlaşma

Anlaşma, Arjantin ile Danimarka arasında Nisan 2024'te 300 milyon dolar bedelle imzalanmıştı. Toplam 24 uçağı kapsayan sözleşme, Arjantin'in 10 yılı aşkın süredir yoksun olduğu süpersonik savaş uçağı kabiliyetini yeniden kazanması açısından dönüm noktası olarak görülüyor.

Kalan 12 uçağın 2027 sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.