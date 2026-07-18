Suudi Arabistan, hava gücünü akıllı mühimmat kitleriyle tahkim ediyor

Bölgesel çatışma dinamiklerinde ucuz ve sürü halinde hareket eden insansız hava araçlarının kullanım sıklığı, Riyad yönetimini maliyet etkin savunma çözümleri aramaya zorluyor. Tedarik paketinin merkezinde yer alan lazer güdüm sistemleri, envanterde bulunan konvansiyonel roketleri nokta atışı yapabilen akıllı füzelere dönüştürme yeteneği barındırıyor. Tanesi yüz binlerce Doları bulan gelişmiş hava savunma mühimmatlarının küçük İHA'ları önlemek amacıyla tüketilmesini engelleyecek olan bu hamle, lojistik stokların derinliğini de stratejik seviyede koruyacaktır. Proje, askeri jetlerin operasyonel esnekliğini artırırken vuruş başına düşen harcama limitlerini minimum düzeye indirgiyor. Anlaşmanın lojistik ayağı kapsamında bölgeye sevk edilecek uzman teknik heyetler, uçuş kontrol yazılımlarının ve fırlatıcı podların mevcut uçak filolarına uyumlandırılması sürecinde kapsamlı entegrasyon desteği sağlayacaktır. Tüketim maliyetlerini Euro ve Dolar bazında optimize eden bu finansal yaklaşım, uzun vadeli askeri yıpranma savaşlarında bütçe dengesini korumanın en kritik parametresi olarak değerlendiriliyor.

Çöl testlerinde mühimmatın kusursuz kilitlenme başarısı

Çöl şartlarında icra edilen kapsamlı canlı atış testlerinde, elektro-optik arayıcı başlıkların ve lazer işaretleme altyapısının farklı irtifalardaki hedeflere kilitlenme hızı başarıyla denendi. Sinyal baskılama unsurlarının ve yoğun karıştırma sistemlerinin yer aldığı muhasım harekat ortamlarında dahi yönelim yeteneğini kaybetmeyen mühimmat mimarisi, belirlenen rotadan sapmayarak %100'e yakın bir başarı grafiği ortaya koydu. Jetlerden fırlatılan roketlerin hareketli ve sabit unsurları gece şartlarında bile tam isabetle imha edebilmesi, mühimmatın sahadaki güvenilirliğini tescilledi. Bu teknolojik kabiliyet, hava kuvvetlerinin savunma operasyonlarında reaksiyon süresini kısaltarak komuta kademesine çok yönlü taktiksel seçenekler sunuyor.