Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma ortaklığı sahaya iniyor

Pakistan'dan yola çıkan askeri birlik, savaş uçakları, destek uçakları ve teknik personelden oluşan kapsamlı bir kuvvetle Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki Kral Abdülaziz Hava Üssü'ne giriş yaptı. Bu intikal kapsamında özellikle havada yakıt ikmal uçakları (IL-78) ve askeri nakliye uçaklarının (C-130) Riyad'ın savunma hattına dahil olduğu bildiriliyor. Pakistanlı operasyonel personelin üsse yerleşmesiyle birlikte, bölgedeki hava savunma ve devriye kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Ortak savunma paktı çerçevesinde operasyonel hazırlık artırılıyor

Bu askeri sevkiyat, Eylül 2025'te imzalanan ve 'bir ülkeye yapılan saldırının diğerine de yapılmış sayılacağı' maddesini içeren stratejik savunma anlaşmasının en somut adımı olarak görülüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın sürece dair yaptığı değerlendirmeler, iki ülkenin bölgesel tehditlere karşı aynı siperde olduğu mesajını net bir şekilde veriyor. Yapılan planlamalar doğrultusunda, Pakistanlı ve Suudi pilotların ortak eğitimler icra ederek müşterek operasyon kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmaları bekleniyor.

Bölgesel güvenlik ve istikrar için askeri koordinasyon güçlendiriliyor

Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik artan tehditler ve bölgesel belirsizlikler, bu iş birliğinin zamanlamasını daha da anlamlı kılıyor. Pakistan'ın nükleer caydırıcılık gücü ve hava savunmasındaki tecrübesi, Suudi Arabistan'ın kritik tesislerini koruma stratejisinde belirleyici bir rol üstlenecek. İki ülke silahlı kuvvetleri arasında kurulan bu doğrudan koordinasyon hattı, sadece ikili ilişkileri değil, aynı zamanda Basra Körfezi ve çevresindeki güvenlik mimarisini de doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Pakistan'ın askeri varlığı stratejik bir denge unsuru haline geliyor

Halihazırda Suudi Arabistan'da eğitim görevleri yürüten yaklaşık 2 bin Pakistan askerine ek olarak gelen bu yeni hava gücü, Pakistan'ın bölgedeki 'aktif koruyucu' rolünü pekiştiriyor. Geliştirilen bu modelle, bölgesel krizlere karşı dış müdahaleye ihtiyaç duymadan hızlı ve etkili bir karşılık verme kapasitesinin inşa edilmesi amaçlanıyor.