Suudi Arabistan'ın Pakistan'dan JF-17 savaş uçağı almak için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi

Reuters tarafından yapılan habere göre Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder, Suudi Arabistan’ın bir sonraki savaş uçağı için sürpriz aday olarak ortaya çıktı. Bu bağlamda Pakistan ile imzalanan karşılıklı savunma anlaşması, JF-17’lerin Suudi Arabistan’a transferinin önünü açmaya yardımcı olsa da savaş uçağı çok güçlü bir rekabetle karşı karşıya.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Suudi Arabistan’ın bu tür bir savaş uçağını isteyip istemeyeceği de belirsiz. Ayrıca olası bir tedarik ABD ile bir anlaşmazlığa da yol açabilir. Bu kapsamda ABD’nin Suudi Arabistan’a F-35 savaş uçağı tedarik etmek istediği biliniyor.

Reuters’ın haberine göre Suudi Arabistan ve Pakistan arasında JF-17 savaş uçağı tedarikine yönelik görüşmeler sürüyor. Habere göre bu uçaklar, İslamabad’ın aldığı milyarlarca dolarlık Suudi kredilerinin bir kısmının dönüştürülmesiyle ödenecek. Haberde iki farklı Pakistanlı kaynağa atıfta bulunuluyor. Bunlardan biri görüşmelerin sadece JF-17 ile sınırlı olduğunu söylerken, diğeri savaş uçaklarının “birincil seçenek” olduğunu ancak farklı askeri teçhizatın da sağlanabileceğini iddia ediyor.

Ne olmuştu?

The War Zone tarafından yapılan habere göre anlaşma krediyi dengeleme açısından 4 milyar dolar değerinde olacak. Suudi Arabistan da bunun üzerine 2 milyar dolar daha harcayacak. Ayrıca bu hafta Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Suudi mevkidaşı Korgeneral Turki bin Bander bin Abdulaziz ile “ikili savunma işbirliği, bölgesel güvenlik ortamı ve gelecekteki işbirliği alanları” konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan’daydı.

Suudi Arabistan’ın JF-17’ye olan ilgisi, geçen Eylül ayında Pakistan ile karşılıklı savunma anlaşması imzalamasının ardından geldi. Bu, iki ülke arasında uzun süredir devam eden ve Suudi Arabistan’a kapsamlı savunma ekipmanı sağlanmasının yanı sıra eğitim verilmesini de içeren güvenlik ortaklığındaki son gelişmeydi.

Pakistan Başbakanlığı’ndan anlaşma sonrası yapılan açıklamada, “Anlaşmada, iki ülkeden birine yönelik herhangi bir saldırının her iki ülkeye de yönelik saldırı olarak kabul edileceği belirtiliyor” denilmişti.