Suudi fırkateyn programında Kore hamlesi: Hyundai Heavy Industries ne hedefliyor?

HHI’nin öne çıkardığı HDF-6000 sınıfı fırkateyn, yaklaşık 6 bin ton deplasmanı ve modüler yapısıyla, Suudi Donanması’nın farklı görev profillerine uyarlanabilecek şekilde tasarlandı. Bu yaklaşım, hazır bir platform alımından ziyade ihtiyaca göre şekillendirilebilen bir deniz harp çözümü sunulması anlamına geliyor.

Şirketin teklifinin merkezinde ise teknik özelliklerden çok endüstriyel iş birliği modeli bulunuyor. HHI, Suudi Arabistan’daki International Maritime Industries (IMI) tersanesi üzerinden yerel üretim, bakım ve modernizasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesini öngörüyor. Böylece proje, yalnızca platform tedarikine değil, kalıcı bir denizcilik ve savunma sanayii altyapısının oluşturulmasına hizmet edecek şekilde kurgulanıyor.

Teknik performans kadar sanayi modeli de masada

Suudi Arabistan’ın fırkateyn programı, deniz kuvvetlerinin envanter yenilemesinin ötesinde; bölgesel caydırıcılık, deniz ticaret yollarının güvenliği ve savunma sanayide yerlileşme hedeflerini aynı çerçevede ele alan çok katmanlı bir girişim olarak öne çıkıyor. Bu nedenle ihale sürecinde geminin performansı kadar, yerel katkı oranı ve sürdürülebilir destek modeli de belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

HHI’nin yaklaşımı, Güney Kore’nin son yıllarda savunma ihracatında benimsediği entegre çözüm modeline dayanıyor. Tasarım, inşa, eğitim, lojistik destek ve yaşam döngüsü yönetimini kapsayan bu yapı, yüksek maliyetli ve sınırlı teknoloji paylaşımı içeren geleneksel tedarik modellerine alternatif oluşturuyor.

Suudi fırkateyn programında Avrupa ve ABD merkezli firmaların da rekabeti sürerken, HHI’nin öne çıkma ihtimali; sunduğu yerel üretim taahhütlerinin uygulanabilirliği ve teknoloji paylaşımının kapsamıyla yakından ilişkili görülüyor. Riyad’daki temaslar, ihale sürecinin seyrini etkileyecek kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.