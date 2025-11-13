SYS Grup/Aral: Sürdürülebilir dış ticaret fazlası için birlikte üreteceğiz

SALİM SÜRMELİ / SAMSUN

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği tarafından düzenlenen II. Dış Ticaret Zirvesi, CANiK markasının da bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma ana sponsorluğunda İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nafia Didem Aral, ‘’Sürdürülebilir Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’’ temalı zirvede yaptığı konuşmada dış ticaret fazlasının, sadece ihracatın ithalatı aşması değil, aynı zamanda bir ülkenin teknolojik, entelektüel ve üretim kapasitesinin rakamsal yansıması olduğunu söyledi.

Türkiye’nin son yıllarda yapmış olduğu sanayileşme hamleleri ile bu dönüşümün eşiğinde olduğunu vurgulayan Aral, ülkenin artık emek yoğun değil, bilgi ve teknoloji yoğun üretim modeliyle büyüyen bir ekonomi olma yolunda kararlı adımlar ile ilerlediğini belirtti. Savunma sanayisinin yüzde 80’lere yaklaşan yerlilik oranı, yüksek teknolojiye dayalı yıllık 10 milyar doları aşan ihracatı, ileri mühendislik, malzeme bilimi, yapay zekâ ve mekatronik temelli çözümleriyle, sadece ihracat kalemi değil, katma değerin ana kaynağı haline geldiğini dile getiren Aral, her bir ihracat ürününün, Türkiye’nin fikri sermayesinin, Ar-Ge gücünün ve bağımsızlık vizyonunun bir dışa yansıması olduğuna işaret etti.

“Dönüşümün öncülerinden olmayı hedefliyoruz”

Aral, savunma sanayisinin Türkiye için artık sadece “koruyan” değil; sürdürülebilir büyümeyi ve hedeflenen dış ticaret fazlasına katkı sağlayacak bir sektör haline geldiğini belirtti. Türkiye’nin artık yalnızca üreten bir ülke değil; aynı zamanda ürettikleri ile dünyayı yönlendiren, yeni şartlar belirleyen bir ülke olma yolunda olduğunu vurgulayan Aral, “SYS Grup olarak biz bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncülerinden olmayı hedeflemekteyiz. Her bir üretim hattımızda, her bir ihracat sözleşmemizde şu inancı taşıyoruz: Birlikte çalışarak, birlikte üreterek sürdürülebilir dış ticaret fazlası veren Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

CANiK, ‘Made in Türkiye’yi 80 ülkede temsil ediyor

SYS Grup’un Samsun’daki üretim merkezinde başlayan yolculuğunun; bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallıktaki tesislerle küresel boyut kazandığını anlatan Nafia Didem Aral, CANiK markasının bugün 80’den fazla ülkede kalite, güven ve mühendislikte ‘’Made in Türkiye’’ markasını temsil ettiğini vurguladı.

SYS Grup olarak sadece Türkiye’den ihracatla sınırlı kalmayıp, küresel savunma sanayisinin en büyük olduğu coğrafyalarda tedarik zincirinin merkezinde üretim yapma stratejisi izlediklerini ifade eden Aral, “ABD ve Birleşik Krallık’taki tesislerimiz, Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojileri ve kalite standartlarını dünya pazarına taşıyor; aynı zamanda Türkiye’ye sermaye dönüşü sağlıyor. Bu model, ‘yerelden küresele ve küreselden yerele değer aktarımının savunma sanayisindeki en somut örneğidir’’ dedi.