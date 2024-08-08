TAAC, TUSAŞ ile 93,6 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Altınay Savunma Teknolojileri KAP’ta yayımladığı açıklamada, bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin TUSAŞ ile geliştirilmekte olan platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik toplam 93 milyon 582 bin 907 USD tutara ulaşan bedelle sözleşme imzalandığını duyurdu.

Altınay Savunma Teknolojileri Hakkında:

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.

Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Altınay Savunma Teknolojileri’nde bugün, iştirakleriyle birlikte çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 550’den fazla çalışan bulunuyor.

40 bin metrekarede faaliyet gösteriyor

Merkez ofisi İstanbul Kurtköy'deki Teknopark İstanbul kampüsünde yer alan Altınay Savunma Teknolojileri’nin farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 40 bin metrekarenin üzerinde altyapısı bulunmaktadır.

Altınay Savunma, AS9100D Belgesi ve IS0 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine de sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği çalışmalarda ECSS, CMMI Seviye-3, IEEE-12207, IEEE-15288 ve MlL-STD-973, ANSI/EIA 649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları dikkate almaktadır.