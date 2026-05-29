Tayland, Airbus C295 filosunu genişletiyor: İki yeni taktik nakliye uçağı siparişi verildi

Airbus ile imzalanan yeni sözleşme kapsamında tedarik edilecek iki adet C295 taktik nakliye uçağı, Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesindeki 46. Kanat Tümeni tarafından Phitsanulok hava üssünde konuşlandırılacak. İspanya'nın Sevilla kentindeki Airbus tesislerinde monte edilecek olan uçakların ilk teslimatının 2029 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Satın alınan bu yeni platformlar, ülkenin savunma ve lojistik operasyonlarında stratejik bir esneklik sağlayacak.

Tayland’ın toplam C295 filosu 5’e ulaşıyor

Tayland envanterinde halihazırda aktif olarak görev yapan ve 2016 yılından bu yana Tayland Kraliyet Ordusu tarafından kargo ile asker taşıma görevlerinde kullanılan üç adet C295 askeri nakliye uçağı bulunuyor. Hava kuvvetleri için verilen bu iki adetlik yeni siparişle birlikte ülkedeki toplam C295 platform sayısı 5’e yükselmiş olacak. Çift motorlu turboprop yapısıyla öne çıkan C295; nakliye konfigürasyonunda 70 personel veya 49 paraşütçü taşıma, asfaltlanmamış kısa pistlere iniş-kalkış yapma, lojistik destek sağlama ve tıbbi tahliye (MEDEVAC) görevlerini yerine getirme kabiliyetine sahip bulunuyor.