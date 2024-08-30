Tayland, Gripen E/F savaş uçağı alacak

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri (RTAF), yaşlanan F-16’ları değiştirmek üzere İsveç yapımı JAS 39 Gripen E/F savaş uçaklarını satın alma kararını resmi olarak açıkladı. Bu karar, 2025-2029 dönemi için ulusal bütçeye dahil edilen modernizasyon projesinin bir parçası.

F-16'lar, 36 yılı aşkın br süredir operasyonda

Army Recognition tarafından yapılan habere göre karar, 10 Temmuz 2024 tarihinde gayri resmi olarak açıklanmıştı. 1988’den bu yana hizmette olan mevcut F-16 filosu, 36 yılı aşkın bir süredir operasyonda ve bu nedenle değiştirilmeleri gerekmekte.

Gripen E/F’in özellikleri

Gripen E/F’in seçilme nedeni olarak ise ileri düzey teknoloji kapasitelerinin modern hava savunma gereksinimlerini karşılaması olarak açıklandı. Saab tarafından geliştirilen bu çok rollü uçak, hava üstünlüğü ve hava-yer görevleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede görevlerini gerçekleştirebilmektedir. General Electric F414 turbofan motoru ile güçlendirilen Gripen E/F, saatte maksimum Mach 2 hızı ile 1.300 km menzil ve 15.800 metre irtifaya ulaşabilmektedir. Ayrıca, 8 adet kanat altı istasyon ve 2 kanat ucu füze rayı üzerinde 5.300 kg’a kadar mühimmat taşıma kapasitesine sahip olması, onu çeşitli görev tiplerine uyumlu hale getirmektedir.

Gripen’in seçilmesi, hava kuvvetlerinin bölgedeki müttefik hava kuvvetleriyle uyumluluğunu artırma hedefine de hizmet etmektedir. Bu karar, aynı zamanda ulusal ekonomiyi teknoloji transfer anlaşması (Offset Policy) aracılığıyla canlandırma çabalarının bir parçasıdır ve bu uluslararası işbirliğinden teknolojik yeniliklerin entegre edilmesini hedeflemektedir. Yeni savaş uçağının seçim süreci kapsamlı bir şekilde yürütüldü ve Gripen E/F ile F-16 Block 70 arasında detaylı bir karşılaştırma yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Phanphakdee Phattanakul tarafından Savunma Bakanı Sutin Klungsang ve Başbakan Srettha Thavisin’e sunulan rapor sonucunda, F-16’lar ciddi bir şekilde değerlendirildi; ancak Gripen’in avantajları nihai kararı etkiledi. Yine de ABD müzakerelerden tamamen çekilmedi çünkü Savunma Bakanı Sutin, F-16’ların ek alımı hakkında görüşmek üzere Washington’a davet edildi, ancak Amerikan kredi teklifindeki yüksek faiz oranları ile ilgili endişeler devam etmekte.