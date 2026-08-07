Tayland’ın yeni caydırıcılık hamlesi: BrahMos

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Kraliyet Tayland Donanması’nın, bölgesel güvenlik dengelerini korumak ve deniz kuvvetlerinin caydırıcılığını artırmak amacıyla Hindistan üretimi BrahMos süpersonik seyir füzesinin gemisavar versiyonunu tedarik etmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Teknik özellikler

BrahMos, Hindistan ve Rusya ortaklığında geliştirilen, ses hızının üç katına ulaşabilen ve yüksek hassasiyetle hedefi vurabilen bir sistem olarak öne çıkıyor. Dünyanın en hızlı operasyonel seyir füzelerinden biri kabul edilen BrahMos, özellikle gemisavar görevlerinde stratejik üstünlük sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Tayland’ın bu adımı, Güneydoğu Asya’da artan deniz güvenliği rekabeti ve bölgesel güç dengeleri açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki diğer ülkelerin de benzer modernizasyon projeleri yürüttüğü biliniyor.

Bu tedarik süreci, Tayland’ın donanma modernizasyon stratejisinde yeni bir aşamaya işaret ederken, Hindistan’ın savunma ihracatındaki yükselen rolünü de pekiştiriyor.