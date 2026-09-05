Tayvan’dan savunmada stratejik hamle! Yerli dronlara yasal öncelik

Parlamento’da gerçekleştirilen oylamanın ardından kabul edilen yasa paketi, adanın hava savunma doktrininde köklü bir yapısal dönüşümün önünü açtı. Yeni yasal çerçeve, savunma bakanlığı bütçesinden insansız hava araçlarına ayrılan payın öncelikli olarak yerel teknoloji firmalarına ve yerli mühendislik projelerine aktarılmasını hükme bağladı. Resmi makamlar, bu kararlı adımın asimetrik harp yeteneklerini üst seviyeye çıkaracağını ve olası bir bölgesel kriz anında dış tedarik zincirlerine olan bağımlılığı minimuma indireceğini ifade etti. Tasarının yasalaşmasıyla birlikte, yerli dron üreticilerine devlet eliyle Ar-Ge ve finansman desteği sağlanmasının da önü açıldı.

İnsansız sistemler sektöründe yeni teşvik dönemi başladı

Savunma sanayisinde yerlilik oranını artırmayı amaçlayan bu stratejik hamle, ada genelindeki teknoloji havuzunun askeri ihtiyaçlara entegre edilmesini kapsadı. Kabul edilen düzenleme doğrultusunda, yerli yazılım ve yapay zeka tabanlı otonom sistemlerin geliştirilmesi amacıyla üniversiteler ile savunma şirketleri arasında ortak çalışma platformları kurulması kararlaştırıldı. Siber güvenlik standartlarının da en üst düzeye çıkarılmasını öngören tasarı, yabancı menşeli yazılımların ve casusluk riski barındıran donanım parçalarının yerli askeri dronlarda kullanılmasını tamamen yasakladı. Tayvan, zırhlı birliklerin ve sahil güvenlik unsurlarının operasyonel keşif yeteneklerini artırmak amacıyla yerel firmaların üretim kapasitelerini büyütecek yeni bir sanayi şemasını yürürlüğe koydu.

Asya-Pasifik genelinde askeri kapasite artırımı hız kazandı

Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin ve savunma sanayisindeki rekabetin tırmandığı bu süreçte, Tayvan parlamentosunun aldığı karar sadece yerel bir sanayi hamlesi olmaktan çıkıp bölgesel güç dengelerini de doğrudan etkileyen bir parametreye dönüştü. Hava sahası güvenliğini yapay zeka destekli otonom filolarla tahkim etmeyi öncelikli politika haline getiren ada yönetimi, bu stratejik projeyle birlikte ordunun caydırıcılık unsurunu pekiştirmeyi amaçladığını duyurdu. Lojistik tedarik hatlarında yaşanabilecek olası aksamaları önlemek ve savunma sanayisinde tam bağımsız bir üretim ekosistemi inşa etmek adına bu yasal güvencenin hayati önem taşıdığı görüldü. Yeni nesil insansız hava araçlarının envantere planlı dahil edilmesiyle, ülkenin genel savunma doktrininde ağ merkezli operasyon kabiliyetlerinin de tamamen aktif hale geleceğinin altı çizildi.