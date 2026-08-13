Tayvan'dan tarihi savunma hamlesi: Bütçe ilk kez 1 trilyon Tayvan dolarını aşıyor

Asya-Pasifik bölgesinde tırmanan gerilimler, Tayvan'ı askeri finansman politikasında radikal adımlar atmaya yöneltti. Maliye ve savunma birimlerinin yürüttüğü çalışmalara göre, ulusal güvenliği tahkim etmek amacıyla ayrılan kaynak miktarı rekor düzeye ulaşıyor. Resmi verilere göre, yeni savunma bütçesi ülke tarihinde ilk kez 1 trilyon Tayvan doları seviyesindeki kritik eşiği bütünüyle geride bırakacak.

Teknolojiler ve yerli üretim hamlesi

Tahsis edilen rekor bütçe, savunma hattını ileri teknolojiyle donatmayı amaçlıyor. Bütçe; insansız hava araçları, yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri, siber savunma kalkanları ve yerli denizaltı projelerinin hızlandırılması için harcanacak. Asimetrik savaş kabiliyetlerini artırmayı hedefleyen planlamacılar, dış tedarik hatlarına olan bağımlılığı %35 oranında düşürmek adına yerli sanayi yüklenicilerine aktarılan Ar-Ge fonlarını da bu bütçe kapsamında iki katına çıkarmayı planlıyor.

Bölgesel caydırıcılık stratejisi

Bu tarihi bütçe artışı, sınır hatlarındaki hareketliliğe karşı caydırıcılık katsayısını en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Hava ve deniz filolarının anlık reaksiyon kabiliyeti bu yeni finansal kaldıraç sayesinde en güvenli noktaya taşınacak. Yatırım programında yer alan yerli füze kalkanlarının menzil genişletme projeleri, olası lojistik tıkanıklık anlarında bile ülkenin kendi kendine yetebilecek bir askeri dirence kavuşmasını sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde parlamentonun onayına sunulacak olan bu devasa paket, modern savunma sanayisi yatırımlarının kalıcı bir devlet politikası haline gelmesine zemin hazırlayarak askeri tarihin en büyük bütçesel dönüşümünü tescilliyor.