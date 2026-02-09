TCG Anadolu Almanya’daki Emden Limanı'na ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'da görev alacak kara unsurlarını TCG Anadolu'nun Almanya’daki Emden Limanı'na ulaştırdığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG Anadolu'nun, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarını Almanya'nın Emden limanına başarıyla ulaştırdığı ifade edildi.
İntikale ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşıma, "Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mehmetçik yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevinin başında." ifadelerine yer verildi.