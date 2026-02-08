  1. Ekonomim
TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 tatbikatında kara birliklerini Almanya’ya sevk etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı'na başarıyla ulaştırdı. Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mehmetçik yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevinin başında." ifadelerini kullandı.

