Thales, Eurosatory 2026 Fuarı’nda Avrupa için geliştirdiği yeni radar sistemini tanıttı

Askeri teknoloji üreticisi Thales, sınır ötesi füze tehditlerine karşı Avrupa'ya bağımsız erken uyarı altyapısı sunacak yeni UHF izleme sistemini tanıttı. Eurosatory 2026 savunma organizasyonunda lansmanı yapılan DeepFinder radar serisi, hava sahası koruma yeteneklerini artıracak. Gelişmiş donanım, dış ağlara ihtiyaç duymadan stratejik tehditlerin çok uzak mesafelerden erkenden tespit edilmesini sağlıyor.

Eurosatory 2026 Fuarı’nda askeri gövde gösterisi

Küresel jeopolitik risklerin tırmandığı ve hava sahası güvenliğinin kritik bir öncelik haline geldiği mevcut dönemde, Batılı askeri üreticiler savunma kalkanlarını güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyor. Paris'te kapılarını açan dünyanın en prestijli kara ve hava savunma fuarlarından Eurosatory 2026 kapsamında, kıta güvenliğini yakından ilgilendiren stratejik bir ortaklık ve ürün ekosistemi duyuruldu. Fransız savunma sanayisinin lider aktörü, müttefik ülkelerin balistik füze saldırılarına karşı koyma refleksini dönüştürecek yeni nesil algılama istasyonlarını askeri delegasyonların beğenisine sundu.

UHF teknolojisi ve bağımsız erken uyarı mimarisi

Geliştirilen bu yeni teknolojik altyapı, ultra yüksek frekans (UHF) dalga boyutlarında çalışarak konvansiyonel sistemlerin tespit etmekte zorlandığı düşük radar kesit alanına sahip hedefleri bile net bir şekilde yakalayabiliyor. Lansmanı yapılan yeni radar ailesinin en büyük önceliği, Avrupa kıtasına yabancı istihbarat ve uydu ağlarından bağımsız, kendi kendine yetebilen bir gözetleme kalkanı armağan etmek olarak öne çıkıyor. Mobil taktik varyantlardan devasa stratejik sabit tesislere kadar modüler bir yapıda kurgulanan ürün grubu, hipersonik füzelerin ve yeni nesil hava araçlarının fırlatılış anından itibaren izlenmesine olanak tanıyor.

Yenilikçi radar sisteminin Batı ittifakının mevcut füze savunma ağlarına entegrasyonu, operasyonel reaksiyon sürelerini milisaniyeler seviyesine indirme potansiyeli taşıyor. Komuta kontrol merkezlerine aktarılan anlık verilerin kalitesinin artmasıyla birlikte, SAMP/T NG veya Patriot gibi önleyici bataryaların hedefi imha etme başarısının katlanacağı öngörülüyor. Sınır hatlarının ötesindeki tehditleri binlerce kilometre uzaktan deşifre edebilen bu elektronik izleme teknolojisi, geleceğin çok katmanlı hava savunma konseptlerinin en önemli köşe taşlarından biri olmaya aday görünüyor.