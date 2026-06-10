Tokyo'dan tarihi adım: Japon askerleri NATO’nun Ukrayna misyonuna katılıyor

Savunma Bakanlığı tarafından resmen duyurulan planlamaya göre, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri bünyesinden seçilen dört subay, Almanya'nın Wiesbaden kentindeki ABD askeri tesisinde konuşlu NATO Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitimi (NSATU) karargahında bir yıl boyunca görev yapacak. İkisi karacı, biri denizci ve biri havacı olmak üzere farklı kuvvetlerden seçilen bu askeri heyet, müttefik ülkeler ile Ukrayna ordusu arasındaki lojistik hatların planlanması ve koordinasyon süreçlerini yürütecek.

Düzenlenen basın toplantısında, subayların görev tanımının tamamen operasyonel planlama, iletişim ve lojistik koordinasyonla sınırlı olduğu; sıcak çatışma bölgelerinde herhangi bir muharip faaliyete katılmalarının yasal olarak mümkün olmadığı açıklandı. NATO yetkilileri de Pasifik’ten gelen bu ilk doğrudan personel katkısının, ittifak içi entegrasyonu derinleştirdiğini doğruladı.

Modern savaş taktikleri mercek altında: İHA ve elektronik harp analizi

Tokyo'nun Avrupa’daki bu askeri misyona dahil olmasının arkasında, yalnızca diplomatik dayanışma değil, çok kritik bir askeri strateji de yer alıyor. Mevcut savunma politikaları doğrultusunda, Ukrayna sahasında ortaya çıkan yeni nesil savaş doktrinlerinin, özellikle insansız hava araçlarının (İHA) kitlesel kullanımı ile karmaşık elektronik harp yöntemlerinin yerinde analiz edilmesi amaçlanıyor.

Ukrayna'daki çatışmalardan elde edilecek askeri derslerin, Japon ordusunun kendi savunma kapasitesini modernizasyon sürecinde doğrudan kullanılması bekleniyor. Hükümetin yıl sonuna kadar güncellemeyi planladığı üç temel ulusal güvenlik belgesinin revizyonunda, Almanya'daki bu karargahtan gelecek saha istihbaratları ve yeni nesil taktik analizler başrolü oynayacak.

Milyon dolarlık fondan askeri lojistiğe küresel hamle

Japonya, personel desteğinin yanı sıra NATO'nun Ukrayna Öncelikli İhtiyaç Listesi fonuna da finansal katkı sağlayarak Kiev'e yönelik ölümcül olmayan askeri teçhizat tedarikini hızlandırdı. Silah ihracatı kısıtlamalarını kademeli olarak esneten Tokyo, bu hamleyle küresel askeri yeniden yapılanma sürecindeki rolünü pekiştirdi.

Bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, Avrupa-Atlantik güvenliği ile Hint-Pasifik güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağı tezi, bu askeri görevlendirmeyle resmiyet kazandı. Yapılan değerlendirmeler, Japonya'nın NATO ile kurduğu bu ilk kurumsal ve askeri bağın, gelecekte küresel savunma kalkanlarının oluşturulmasında kritik bir dönüm noktası olacağını gösteriyor.