Transatlantik savunmada yapay zeka dönemi: ABD ve İsveç’ten dev ortaklık

Küresel savunma stratejilerinde yapay zekanın rolü artarken, Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç, askeri ve sivil teknolojilerde çığır açacak yeni bir anlaşmaya imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre iki ülke arasında ‘Teknoloji Refahı Anlaşması’ adı verilen kapsamlı bir mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma; özellikle yarı otonom sistemler, gelişmiş askeri veri analitiği, 5G/6G iletişim ağları ve kuantum ekosistemi gibi kritik güvenlik alanlarında ortak Ar-Ge faaliyetlerini yasal bir çerçeveye oturtuyor. İsveç'in NATO üyeliğinin ardından iki ülke arasındaki askeri işbirliğini en üst düzeye çıkaran bu hamle, transatlantik güvenlik mimarisinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Savunma sanayisinde dijital entegrasyon

Anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden birini, yapay zekanın savunma sistemlerine güvenli ve etkin bir şekilde dahil edilmesi oluşturuyor. Ortaklık kapsamında, askeri tedarik zincirlerinin yapay zeka destekli süreçlerle optimize edilmesi ve gelişmiş askeri donanımlar için yüksek performanslı alaşımların birlikte geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca kurulacak olan ‘Teknoloji Transferi Diyaloğu’ ile iki ülke arasındaki askeri teknoloji ihracat süreçlerindeki bürokratik engellerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kutup bölgesinde iletişim ve uzay güvenliği

İş birliği sadece yapay zeka ve kara/hava savunmasıyla sınırlı kalmıyor. ABD ve İsveç, Kuzey Amerika ile Kuzey Avrupa arasındaki veri akışını güvenceye almak amacıyla Arktik Bölgesi boyunca uzanacak denizaltı iletişim kablolarının inşasında birlikte çalışacak. Bununla birlikte, iki ülkenin stratejik coğrafi konumları kaldıraç olarak kullanılarak Arktik güvenliği güçlendirilecek ve Artemis Ay misyonları başta olmak üzere ticari uzay projelerinde ortak adımlar atılacak.

Stratejik ortaklığın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla kalıcı bir yürütme komitesi kurulacak. Bu komite, belirlenen teknoloji alanlarındaki ilerlemeleri periyodik toplantılarla denetleyecek, yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirecek ve savunma sanayisi entegrasyonunun önündeki yasal engelleri kaldırmak için çalışacak.