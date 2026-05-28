Trump yönetimi yerli drone şirketlerine finansman desteğini masada tutuyor

Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump yönetimi ile Pentagon yetkilileri, aylardır ABD merkezli drone üreticilerine yönelik yeni finansman modelleri üzerinde görüşmeler yürütüyor. Biden döneminde kurulan Pentagon Kredi Birimi’nin de dahil olduğu belirtiliyor.

Müzakerelerin halen sürdüğü ve Savunma Bakanlığı’nın şirketleri incelemeye devam ettiği ifade edilirken, bazı anlaşmaların yalnızca borç finansmanı değil, doğrudan hisse yatırımı da içerebileceği belirtiliyor. Bu sayede ABD hükümetinin bazı şirketlerde pay sahibi olabileceği de değerlendiriliyor.

Pentagon’un radarındaki hangi şirketler var?

Finansman görüşmelerinde adı geçen şirketler arasında Performance Drone Works, Unusual Machines ve Neros Technologies bulunuyor.

Performance Drone Works’un ABD Ordusu için keşif dronları üretim sözleşmesi kazandığı belirtilirken, Neros Technologies’in küçük FPV dronları geliştirdiği ve Sequoia Capital tarafından desteklendiği ifade ediliyor.

Görüşmelerde yer alan şirketlerden biri olan Unusual Machines ise Donald Trump Jr.’ın hissedar ve danışma kurulu üyesi olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Şirketin ayrıca Donald Trump Jr. ve Eric Trump destekli başka drone girişimlerine yatırım yaptığı belirtiliyor.

Pentagon’un geçmiş yatırımlarında belirli üretim hedeflerine ulaşılması şartıyla kredi desteği sağladığı ifade edilirken, Office of Strategic Capital’in yaklaşık 210 milyar dolarlık kredi yetkisine sahip olduğu belirtiliyor.

Pentagon yetkilileri ise nihai kararların daha sonra resmî olarak açıklanacağını söyledi.

Amaç, maliyeti düşürmek

Planlanan finansman modelinin temel hedefinin ABD’de drone üretim kapasitesini artırmak ve maliyetleri aşağı çekmek olduğu belirtiliyor.

Kaynağın doğrudan drone satın alımı için kullanılmayacağı, daha çok üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik olacağı ifade ediliyor.

Girişimin Pentagon’un “Drone Dominance” programıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 1,1 milyar dolarlık program kapsamında 2027 sonuna kadar yaklaşık 300 bin düşük maliyetli saldırı dronu üretilmesi hedefleniyor.

Savunma Bakanlığı’nın hedeflediği drone maliyetinin yaklaşık 5 bin dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, mevcut ABD yapımı birçok dronun bunun on binlerce dolar üzerinde fiyatlandığı ifade ediliyor.

Neros Technologies’in son Drone Dominance yarışmasında ikinci olduğu kaydedildi.

ABD, Ukrayna’nın gerisinde

2025 tahminlerine göre ABD’nin yıllık drone üretim kapasitesi yaklaşık 100 bin seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Ukrayna’nın geçen yıl yaklaşık 4 milyon drone ürettiği belirtiliyor.

ABD drone sektörünün uzun süredir Pentagon’u yeterince alım yapmamakla eleştirdiği ifade edilirken, yeni finansman planının sektör açısından önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

Neros’un geliştirdiği küçük dronun Savunma Bakanı Pete Hegseth’in temmuz ayında yayımladığı bir videoda da yer aldığı belirtildi.

Şirketin girişim sermayesi yatırımcılarından 120 milyon dolardan fazla kaynak topladığı ifade edilirken, Performance Drone Works’un da yatırımcılardan yaklaşık 200 milyon dolar finansman sağladığı kaydedildi.

Pentagon bütçesi büyüyor

Pentagon destekli olası anlaşmaların, ABD ordusunun yerli drone girişimlerine verdiği en güçlü destek işaretlerinden biri olabileceği belirtiliyor.

Trump’ın ikinci döneminden önce Pentagon satışlarının ABD’deki ticari ve kamu drone satışlarının yüzde 2’sinden daha düşük paya sahip olduğu ifade edilirken, Savunma Bakanlığı’nın talep ettiği yeni bütçenin kabul edilmesi halinde bu oranın ciddi şekilde artabileceği değerlendiriliyor.

Savunma Bakanlığı’nın “Defense Autonomous Warfare Group” adlı drone merkezine yönelik bütçe talebinin 54 milyar doları aştığı belirtilirken, mevcut yıl için ayrılan kaynağın yaklaşık 225 milyon dolar seviyesinde olduğu ifade edildi.