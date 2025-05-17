Türk donanmasının ölümcül kozu: PİRANA KİDA düşmana göz açtırmayacak

Makina ve Kimya Endüstrisi’nin devrim niteliğindeki kamikaze deniz aracı düşman hedeflerine göz açtırmayacak.

MKE’nin ileri teknoloji harp başlığı ile donatılan PİRANA KİDA, asimetrik harp için tasarlandı. Limanlara sızabilen ve düşman hedeflerini yok eden bu otonom deniz aracı, deniz savunmasında çığır açıyor.

PİRANA KİDA göreve hazır

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE), İnsansız Deniz Aracı PİRANA KİDA'nın göreve hazır olduğunu açıkladı.

Düşman gemilerine göz açtırmayacak

MKE'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "MKE Kamikaze İnsansız Deniz Aracı 'PİRANA', tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE’nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildi. Asimetrik harp için düşük maliyetli, yüksek etkili çözüm sunan ve OTONOM olarak ya da uzaktan operatör yönetimiyle hedefe çarpıp patlayan PİRANA KİDA, düşman gemilerine zarar verir. Limanlara, üs bölgelerine sızar. Donanma için etkili taarruz sağlar" denildi.