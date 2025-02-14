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Türk savunma devi ASELSAN’dan TSK paylaşımı: Yanındayız

Savunma sanayi devi ASELSAN’dan gururlandıran paylaşım geldi. "TSK’nın yanındayız" notuyla paylaşım yapan ASELSAN, askeri teçhizatların bulunduğu bir video ile adeta gövde gösterisi yaptı.

Haber Merkezi
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Türk savunma devi ASELSAN’dan TSK paylaşımı: Yanındayız
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Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), "TSK’nın yanındayız" notuyla paylaşımda bulundu.

 ASELSAN'dan gövde gösterisi

ASELSAN sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ASELSAN’ın paylaşımında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yanında olduklarını belirtilerek askeri teçhizatların bulunduğu bir video paylaştı.

ASELSAN paylaşımında, "Havada, Karada, Denizde, Görünenin ötesinde" ifadelerine yer verdi.

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