Türk savunma sanayii rekor kırdı: Ekim ayında 708 milyon dolarlık ihracat

Ekim ayında savunma ve havacılık ihracatı 708 milyon dolar oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu rakamın sektörün küresel ölçekteki gücünü ve rekabet kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sanayisinin 2025 yılı Ekim ayında 708 milyon dolarlık ihracata imza attığını duyurdu. Görgün, bu rakamın sektörün küresel ölçekteki gücünü ve rekabet kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Savunma ve havacılık sektörünün ihracat payı yüzde 3,5’e yükseldi

Yılın 10 ayında hizmet ihracatı hariç toplam ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 6,7 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Görgün, "Bu artışla birlikte savunma ve havacılık sektörümüzün Türkiye’nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5’e yükselmiştir. Sektörümüzdeki bu kalıcı ihracat başarısı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz savunma sanayisi işbirliği faaliyetlerinin meyvesidir. Bu çalışmalara aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerle globalde daha güçlü bir Türkiye için çalışan başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

