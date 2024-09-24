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Türk savunma sanayisi şirketlerinden ADEX 2024'te yeni anlaşmalar

Türk savunma sanayisi şirketleri Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (ADEX 2024) eğitimden ortak üretime kadar pek çok proje için mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladı.

AA
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Türk savunma sanayisi şirketlerinden ADEX 2024'te yeni anlaşmalar
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ADEX 2024 devam ediyor. Fuarın ilk gününde Türk şirketleri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Baykar, ROKETSAN ve ASELSAN gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri eğitim, elektronik harp araçlarının ortak geliştirilmesi, akıllı mühimmat ortak üretimi, simülasyon eğitim teknolojileri, mühimmat üretim hattı, stratejik şebeke haberleşme sistemleri, hava platformları haberleşme modernizasyonu başta olmak üzere pek çok önemli projede mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladı.

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