Türk savunma sanayisinde tarihi anlaşma: HAMZA-1 için imzalar atıldı

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HAVELSAN ile Mısır merkezli Arab Organization for Industrialization (AOI), HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı’nın satışı konusunda anlaşmaya imza attı.

Yeni anlaşma, iki kurum arasında 26 Ağustos 2025’te imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor. Söz konusu anlaşmayla, dikey kalkış ve iniş yapabilen otonom İHA’ların Mısır’da ortak üretilmesi hedeflenmişti.

HAVELSAN’ın otonom sistem teknolojisi Mısır’a taşındı

HAMZA-1, HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası iş birliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

HAVELSAN’ın BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformlarıyla elde ettiği teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır’daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor. İş birliği kapsamında geliştirilen ilk HAMZA-1 sistemi, Aralık 2025’te Kahire’de düzenlenen EDEX 2025’te tanıtılmıştı.

HAMZA-1 için kritik adım

Bugünse El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda imzalanan satış anlaşmasıyla HAMZA-1 programı, ortak üretim faaliyetlerinin ardından ticari bir aşamaya geldi. Böylece HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki teknolojileri, AOI’nin yerel üretim altyapısıyla birleştirilerek uluslararası pazara yönelik somut bir ürüne dönüştürülmüş oldu.

Anlaşma kapsamında HAMZA-1 teslimatlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor.