Türkiye, Eurofighter savaş uçağı tedarikinde mesafe kat ediyor

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, 23 Ekim 2025 Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedarikiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar, yerli ve milli savaş uçağı KAAN’ın teslimatları başlayana kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefikler olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesinin planlandığını ifade etti.

Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirten kaynaklar, “Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir.” dedi.

24 Ekim Cuma günü ise Katar ve Umman ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

“Eurofighter konusuna gelince biz burada şu anda iki ülke ile görüşme yürütüyoruz. Biri Katar, diğeri Umman. Şimdi bu görüşmeleri ben de yaptım. Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım, onlar da bu temasları gerçekleştirdiler. Bu görüşmeleri bundan sonraki süreçte de yürütecekler. Bunları süratle bir sonuca bağlayarak, inşallah Hava Kuvvetlerimizi çok daha güçlendirelim istiyoruz. Bu uçakların alımıyla birlikte Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecektir.

Milli Savunma Bakanımın eş güdümünde Katar ve Umman tarafıyla bir süredir devam eden Eurofighter savaş uçaklarının satın alımı konusunda muhataplarımızla konuyu ele aldık. Birçok teknik ayrıntıya sahip bu konuda yürüttüğümüz müzakereler olumlu yönde seyrediyor.”

Ne olmuştu?

İki ülke arasındaki görüşmenin en çok dikkat çeken başlıklarından biri, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağını edinmesine yönelik devam eden süreç olmuştu. Açıklamada, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlandığı belirtilirken, Türkiye’nin bu platformun kullanıcıları arasına katılmasının, NATO müttefikleri arasındaki stratejik dayanışmayı daha da güçlendireceği aktarılmıştı.

Buna ek olarak imzalanan Mutabakat Zaptı’nın iki ülkeyi Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırdığını vurgulayan Bakan Güler, “Ülkemizin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde atılan bu olumlu adımı memnuniyetle karşılıyor, gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.” demişti.