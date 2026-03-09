Türkiye küresel silah ihracatında 11. sırada yer aldı

Mehmet KAYA

ANKARA - Türkiye, SIPRI veri tabanı analizlerine göre, küresel silah ihrarcatından aldığı payı bir önceki yıl dönem analizine göre 0,1 puan artırarak yüzde 1,8’e yükseltti. SIPRI, 5 yıllık dönemleri her yıl bir kaydırarak; önceki 5 yıllık döneme göre kıyaslayarak yapıyor.

2025 analizi, 2016-2020 dönemi verilerine göre, 2021-2025 dönemini kapsıyor. (2024 analizi, 2015-2019 dönemine kıyasla 2020-2024’ü kapsıyordu.)

Bu kıyaslama yaklaşımına göre Türkiye’nin küresel silah ihracatı kıyaslanan dönemlerde yüzde 122 oranında arttı. Küresel ihracattan aldığı pay ise 2025 analizinde 2016-20 döneminde yüzde 0,9 seviyesindeyken, 2021-25 döneminde yüzde 1,8 seviyesine ulaştı.

2024 analizinde bu pay yüzde 1,7 düzeyindeydi. Böylece son 1 yıllık performansta 0,1 puanlık bir artış kaydedildi.

Savunma, silah, savunma ve havacılık

SIPRI sadece savaş endüstrisine dayalı ürünleri “Arm Trade” olarak izliyor. Genellikle, uluslararası kıyaslamalarda ise sivil havacılık dahil savunma ve havacılık endüstrisi izleniyor. Türkiye’de Savunma Sanayii Başkanlığı ve TİM verilerinde bu kapsamı kullanıyor.

Türkiye, küresel silah ihracatında ilk 10 içine girmeyi hedef olarak koymuştu. Türkiye’nin sınıflamasında bu sıralamaya 2025 ya da 2026 içinde girme olasılığı hala yüksek. Diğer yandan SIPRI’nın izlediği, sadece silah-mühimmat ve ordu savunma-saldırı sistemleri, platformları dikkate alındığında Türkiye 11. Sırada bulunuyor. Paylara bakıldığında ise ilk 10’a giriş biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Zira, Türkiye’nin üstünde 10. Sırada bulunan İspanya’nın küresel ihracattan aldığı pay yüzde 2,3 seviyesinde olurken, önümüzdeki dönem Avrupa’nın kendi iç savunma ticaretindeki artıştan faydalanabilecek 12. Sıradaki Hollanda’nın payı 1,2 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye’nin en fazla silah ihraç ettiği ülkeler: Pakistan, BAE, Ukrayna

SIPRI analizine göre, 2021-2025 döneminde en fazla silah ihraç ettiği ülkeler sırasıyla Pakistan (yüzde 16), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 12) ve Ukrayna (yüzde 8,4) oldu. Bu üç ülkenin Türkiye’nin anılan dönemdeki ihracatından aldığı pay 36,4’e ulaştı.

Türkiye, küresel silah ithalatında ise yüzde 1,2 pay ile 24. Sırada yer aldı. En fazla ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya (yüzde 31), İspanya ( yüzde 29) ve İtalya (yüzde 19) oldu. Bu üç ülkeden ithalat, Türkiye’nin toplam silah ihracatının yüzde 79’u gibi çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Bunda, Türkiye’nin Almanya, İspanya ve İtalya’dan önemli ve yüksek bedelli platform ve teknolojiler-sistemler alması etkili oldu.

İlginç gelişme, Türkiye’nin ithalatının, aynı dönemler karşılaştırmasında yüzde 9,7’lik bir azalış göstermesi oldu. Türkiye, ihracatını yine bu dönemsel karşılaştırmada yüzde 122 artırmıştı.