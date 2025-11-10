Türkiye savunma ihracatında Asya pazarında büyüyebilir!

Türkiye, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla motor ve transmisyon geliştirme projelerine hız verirken, özellikle Asya pazarındaki büyük ihracat fırsatlarının bu teknolojiye bağlı olduğu vurgulanıyor.

Japonya merkezli Nikkei Asia, Türkiye’nin bölgedeki rekabet gücünün motor bağımsızlığıyla doğru orantılı olduğuna dikkat çekti.

Altay tankında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay ana muharebe tankının seri üretimi için kurulan yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Fabrikanın aylık sekiz tank üretim kapasitesine sahip olduğu açıklandı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada “Altay projesinde kimseye bağımlı olmadan tüm kritik ekipmanları yerli üretmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tankın ilk 85 adedi Güney Koreli HD Hyundai Infracore motoru ve SNT Dynamics transmisyon sistemiyle üretilecek. 2026 sonunda BMC Power tarafından geliştirilen yerli güç paketine geçilmesi planlanıyor. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Altay’ın NATO müttefikleri ve Asya’daki ülkeler için güçlü bir ihracat potansiyeli taşıdığını belirtti.

Ambargolar motor çalışmalarını hızlandırdı

Nikkei Asia’nın analizinde Türkiye’nin motor teknolojisindeki atılımının 2016 sonrası hız kazandığı ifade edildi. Avrupa’nın Suriye operasyonları nedeniyle uyguladığı ambargolar ve ABD’nin 2020’deki S-400 yaptırımları Ankara’yı kendi motor ve türbin teknolojisini geliştirmeye itti.

Bu alandaki eksiklikler ihracatta kayıplara yol açtı. Türkiye’nin Pakistan’a 30 ATAK helikopteri satışı için 2018’de yaptığı 1,5 milyar dolarlık anlaşma, ABD motorlarına lisans verilmemesi nedeniyle iptal edilmişti.

Kaan için Asya’dan büyük talep

Bu yıl Endonezya’nın Türkiye’den 48 adet Kaan savaş uçağı için 10 milyar dolarlık anlaşma imzaladığı belirtiliyor. Ancak Endonezya’nın, motor lisans risklerini azaltmak amacıyla uçaklarda Türk yapımı motor kullanılmasını şart koştuğu aktarıldı.

Türkiye, ilk üretimlerde ABD yapımı F110 motorunu kullanacak. Yerli turbofan motorun ise 2032’de hazır hale gelmesi hedefleniyor. TEI Genel Müdürü Mahmut Aksit, motorun yapay zekâ destekli üretim süreçleri sayesinde takvime uygun şekilde tamamlanacağını ifade etti.

Hava platformlarında tam bağımsızlık 2035 sonrası

Savunma analisti Kubilay Yıldırım, ABD Kongresi’nin siyasi nedenlerle Türkiye’ye motor lisansı vermekte isteksiz olduğunu belirterek hava platformlarında bağımsızlığın daha uzun bir süreç gerektirdiğini söyledi. Uzmanlara göre kara araçlarında yerli motorlar birkaç yıl içinde genel standarda dönüşebilirken, savaş uçakları ve helikopterlerde tam yerelleşme 2035–2036 dönemini bulacak.

Nikkei Asia, bu eşiğin aşılmasının Türkiye’nin özellikle Endonezya, Malezya ve Pakistan gibi büyük Asya pazarlarında daha güçlü bir ihracat konumu elde etmesine olanak sağlayacağını belirtiyor.

Altay Ana Muharebe Tankı’nın temel özellikleri

- 120 mm yivsiz top

- Gelişmiş kompozit ve reaktif zırh

- Aktif koruma sistemi (AKKOR) uyumluluğu

- 360 derece çevresel farkındalık sağlayan kamera ve sensör paketi

- Uzaktan komutalı silah sistemi

- Gelişmiş komuta kontrol yazılımı

- İlk 85 adet için Güney Kore motoru, 2026 sonrası yerli güç paketi