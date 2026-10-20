Türkiye, savunmada NATO'nun 2035 hedefine şimdiden yaklaştı

MEHMET KAYA / ANKARA

Bursa’da konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hâlihazırda doğrudan silahlı kuvvet ihtiyaçları için üretim ve çeşitli projeler kapsamında savunma sanayiinde 15 milyar dolarlık sözleşmenin imzalandığını, yıl sonuna kadar 20 milyar dolarlık sözleşmenin imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Bu, gelecek yıllarda da özellikle yeni ürünlere yönelik harcamanın devam edeceği anlamına geliyor.

GSYH'nin yüzde 5 hedefleri

Son tartışmalarda NATO’nun savunma harcamalarını 2035’e kadar her birinin GSYH’sinin yüzde 5’ine kadar yükseltmesi hedefi konulmuştu. Bu oranın yüzde 3,5’i orduların modernizasyonu dâhil doğrudan askerî konularda, yüzde 1,5’i de siber güvenlik, altyapı ve savunma sanayisi üretim yapıları için konuldu. Türkiye’nin 2027’de ilişkili alanlar dışında, doğrudan askerî harcamalarının NATO’nun koyduğu yüzde 3,5’lik hedefe çok yakın seviyede bir harcama planladığı belirlendi.

İhracat da yerli siparişler de yükseliyor

Savunma sanayisi ve savunma harcamalarında yüksek tutarlı seviyelere ulaşıldı. İhracatın getirdiği ivme yanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, güvenlik birimlerinin alımları hızlandı. Savunma sanayiinde, sahil güvenlik, jandarma, emniyet ve diğer güvenlik güçlerinin kendi doğrudan tedariki olabiliyor ama ağırlıklı olarak SSB üzerinden de alım yapıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hafta sonundaki etkinlikte, 2026’da Ekim ayı itibarıyla 15 milyar dolarlık iç sipariş alındığını, yıl sonuna kadar siparişin 20 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri ile SSB iştiraki şirketlerin (ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve STM) son üç yıl içinde 16 binden fazla şirkete iş verdiğini, yine son 3 yıl içinde alt üretici şirketlere verilen siparişin 20 milyar doları geçtiğini vurgularken, bu yıl içinde alınanlar dâhil, toplam açık yurt içi sipariş tutarının 13,4 milyar dolar düzeyinde olduğunu vurguladı. Görgün, Türkiye’deki savunma sanayisi ekosisteminin “4 bin firmanın üzerinde” olduğunu açıklamıştı.

Ekosistem için yol haritası

Türkiye'nin ihracatı 2026 yılında da rekora ilerliyor. TİM verilerine göre Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat, bir önceki yılın toplamını geçti ve 10 milyar 941 milyon dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış veride artış yüzde 30, Ocak-Eylül kıyaslamasında ise yüzde 15,6 düzeyinde bulunuyor. Savunma sanayiinin toplam ihracat içindeki payı da Ocak-Eylül dönemi itibarıyla yüzde 3,3, yıllıklandırılmış veride yüzde 3,9 ile yüksek sayılabilecek bir seviyede seyrediyor. İhracat tutarı, SSB'nin veri tabanıyla bir miktar daha yukarı çıkabiliyor. Haluk Görgün, 2024-2025'i kapsayan dönemde imzalanan ihracat siparişi tutarını 20 milyar doların üzerinde olarak açıklamış ve bunun orta vadede ihracatın güçlü seyrini sürdüreceğini vurgulamıştı. Bu açıklamaların ardından Malezya, İspanya, Azerbaycan ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda yüksek tutarlı sözleşme duyuruldu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektörde KOBİ'ler dâhil, üretim yapan alt üretici ve yüklenicileri ana unsur olarak gördüklerini, YETEN programı ile finansman kolaylıkları da sağlayan bir yapılanma sağladıklarını kaydetti. Alt üreticilere yönelik olarak bir yol haritası oluşturacaklarını vurguladı.