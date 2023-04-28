Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak İHA adımı

Baykar Teknoloji, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile ortak olarak insansız hava aracı sistemleri üretmek için iyi niyet protokolü imzaladı.

İmza törenine Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov katıldı.

Bu protokolle birlikte, Baykar Teknoloji ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasındaki işbirliği güçlenerek devam edecek. İki tarafın ortak çalışması ile insansız hava araçları konusunda yeni teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

İmzalanan iyi niyet protokolü ile birlikte, Baykar Teknoloji'nin insansız hava aracı teknolojileri konusundaki uzmanlığı ile Azerbaycan'ın savunma sanayiindeki deneyimi bir araya gelerek, bölgesel bir güç oluşturma hedefine katkı sağlayacak.