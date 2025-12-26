Türkiye ve Pakistan'dan savunmada işbirliği

ERHAN BEDİR / BURSA

Ziyaret kapsamında savunma ve havacılık sanayiinde ortak projeler masaya yatırıldı. BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner ile BASDEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu’nun da yer aldığı heyet, Pakistan’ın Sanayi ve Üretim, Ticaret, İletişim, Turizm ve Altyapı bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Temaslarda iki ülke arasında sanayi, savunma ve teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Heyet, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) yöneticileriyle bir araya gelirken, National University of Science and Technology (NUST) ile Turkish Aerospace Pakistan (TAİ–Pakistan) ofisini de ziyaret etti.

Pakistan’da iş birliği potansiyeli somutlaştı

BTSO Konsey Başkanı Aptullah Saner, Pakistan’da heyetin üst düzey ilgiyle karşılandığını belirterek, “Bakanlıklar, meslek kuruluşları ve sanayi temsilcileriyle verimli görüşmeler yaptık. B2B temaslar ve teknik ziyaretler, iş birliği potansiyelini somutlaştırdı” dedi. BASDEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ise Pakistan’ın gelişmiş bir savunma ve havacılık altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, “Pakistan yöneticileri ve halkı Türkiye’yi gerçek anlamda kardeş ülke olarak görüyor. Ar-Ge altyapısı güçlü. Üniversiteler ve mühendislik kurumlarıyla insan kaynağı ve teknoloji alanında iş birliği imkanları bulunuyor” ifadelerini kullandı.