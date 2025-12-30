Türkiye’den İspanya’ya jet ihracatı: HÜRJET için imzalar atıldı

İspanya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı ihtiyacı kapsamında TUSAŞ ve Airbus arasında görüşmeler başlamış, iki şirket arasında iş birliğine imza atılmıştı. Temmuz ayında düzenlenen IDEF’te TUSAŞ ve Airbus’ın ortaklığı resmileştirildi. Yürütülen yoğun teknik, operasyonel ve endüstriyel değerlendirmeler sonucunda tüm alanlarda varılan mutabakatla nihai tedarik sözleşmesi için imzalar atıldı.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, 2,6 milyar Euro değerindeki sözleşme çerçevesinde toplamda 30 adet HÜRJET Jet Eğitim Uçağı’nın ihraç edilmesi öngörülmektedir. TUSAŞ tesislerinde üretilecek HÜRJET’lerin teslimatlarının 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036 yılına kadar devam etmesi planlanmaktadır.

Varılan anlaşmayla Türk mühendis ve teknisyenlerinin büyük emekleriyle TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET ilk kez ihracat başarısını yakalamış ve özgün ürünlerinin kapısını Avrupa pazarına açmıştır. İspanya’ya gerçekleştirilecek ihracatla birlikte HÜRJET, NATO ve Avrupa ülkesi olan İspanya semalarında gökyüzü ile buluşacaktır. Söz konusu sözleşme, Türk savunma ve havacılık sanayisinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü pekiştirirken, Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayii iş birliğinde de yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır.

Teslimatların 2028 yılında başlaması planlanıyor

HÜRJET’in ihracatı kapsamında sosyal medya hesabından açıklama yapan T.C. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu adımın Türkiye’nin savunma sanayisinde sadece tedarikçi olmadığını, artık güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığını belirtti. “Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET’in, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek savunma sanayiimiz adına tarihi bir ihracat başarısına imza atmıştır.” ifadelerini kullanan Haluk Görgün şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu adım, Türkiye’nin savunma sanayiinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesidir. Toplam 2,6 milyar Euro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşma; HÜRJET’in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir.

Millî imkânlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması; Türk Savunma Sanayiinin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Görgün, “HÜRJET ile birlikte ülkemiz; hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel pazarda söz sahibi olan bir yapıya kavuşurken, savunma sanayii ihracatımız da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır.” dedi.