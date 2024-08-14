Türkiye'nin demir kubbesi GÖKDEMİR ilk atışını yaptı: İşte o anlar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye’nin katmanlı hava savunmasını yerli ve milli imkanlarla oluşturmaya yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Son olarak ASELSAN tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK-SAGE’nin GÖKDOĞAN Füzesini kullanan GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi‘nin atış görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, geri sayımla birlikte hedef uçağa doğru ateşlenen harp başlıksız test füzesinin, hedefine başarıyla angaje olduğu görüldü.

Hava tehditlerine karşı koyacak

GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi’nin, TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesini kullanarak, güncel hava tehditlerine karşı nokta hava savunması için etkili bir çözüm sağlaması planlanıyor. Aynı zamanda GÖKDOĞAN füzesinin kullanılmasıyla birlikte milli olarak geliştirilen bir hava-hava füzesinin kara konuşlu hava savunması amacıyla kullanılması hedefine de ulaşıldı. İlerleyen dönemde benzer tipteki farklı füzeler de GÖKDEMİR Sistemi’ne entegre edilebilecek.

İlk hedefi savaş uçakları ve İHA'lar

GÖKDEMİR sistemine 8 veya 12 GÖKDOĞAN füzesi entegre edilmesi beklenirken, platformun orta menzil ve orta irtifa hava savunmasında kullanılması planlanıyor. GÖKDEMİR’in birincil hedefleri arasında savaş uçakları, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, hava-kara füzeleri ve helikopterler yer alıyor.

İntikale hazırlık ve mevzilenme süresi oldukça kısa olan GÖKDEMİR; Döner Taret Yapısı ile 360 Derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Çoklu Angajman ve Ardışık Ateşleme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm, Füze Yükleme Platformu ve Vinç Sistemi, Çok Kullanımlı Kanister ve Telli/Telsiz Haberleşme gibi gelişmiş özellikleriyle birlikte ön plana çıkıyor.