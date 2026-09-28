Türkiye’nin tasarlayıp ürettiği ilk insanlı uçak HÜRKUŞ eğitim uçağı envantere girdi

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Mehmet KAYA - ANKARA

Türkiye’nin modern dönemde tasarım ve üretimini gerçekleştirdiği ilk insanlı uçak olan, HÜRKUŞ eğitim uçağının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk teslimatı yapıldı.

Geliştirme sürecinde farklılaşmalar nedeniyle teslim edilen uçaklar HÜRKUŞ-2 olarak isimlendiriliyor.

HÜRKUŞ platformu üzerinde, yakın hava destek uçağı ve taktik olarak keşif gözetleme versiyonları da bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, teslim töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 2028 yılı sonuna kadar 55 uçak teslim edileceğini, bazı ülkelere ihracat çalışmalarında da son aşamaya gelindiğini belirtti.

HÜRKUŞ ile Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ülkeleri ve Suudi Arabistan, Pakistan gibi ülkelerin ilgilendiği biliniyor ancak şu aşamaya kadar herhangi bir kesinleşmiş sipariş yok.

HÜRKUŞ uçağı, birinci dünya savaşı ve Kurtuluş Savaşına katılmış, Vecihi Hürkuş’tan adını alıyor.

TUSAŞ tesislerinde düzenlenen teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve diğer savunma sanayisi yetkilileri katıldı.

HÜRKUŞ eğitim uçağı envantere girmiş oldu

HÜRKUŞ-2 temel eğitim uçağı, yapılan hazırlıkların ardından, resmi olarak 26 Eylül 2013 yılında başlatılmıştı.

Çeşitli aşamalardan geçen ve prototipleri üretildikten sonra da revziyonlar yapılan uçak, 13 yılık bir süreçte olgunlaşarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmiş oldu. TUSAŞ tesislerinde düzenlenen teslim töreninde 2 uçak Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Bu yıl sonuna kadar 12, takip eden dönemde ise her ay 2 olmak üzere toplamda 55 uçak Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2027 içinde uçakları eğitimde kullanmayı planlıyor.

Tören düzenlendi: Yerlilik yüzde 80

TUSAŞ’ın Ankara’da bulunan tesislerinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Ortaya konulan işe bakarak büyük bir güvenle söylüyorum, kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık. Mühendislik zanaatını, tasarım sanatıyla buluşturduk” dedi.

HÜRKUŞ uçağında, yerlilik oranının yüzde 80 olduğunu vurgulayan Haluk Görgün şunları kaydetti:

“Bu genç ekip HÜRKUŞ’la birlikte Türkiye’nin insanlı hava platformları için önemli bir mühendislik birikimi oluşturdu.

HÜRKUŞ’ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini HÜRJET ve KAAN’a taşıyoruz. Yani HÜRKUŞ projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı, daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti de kazandırdı.

HÜRKUŞ’un geliştirme sürecinde yer, laboratuvar ve sistem entegrasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 23 bin saatlik test faaliyeti gerçekleştirdik.

Bu sürecin sonunda, 9 Eylül’de HÜRKUŞ’umuza uluslararası standartlarda askeri tip sertifikasyon verdik. Böylece tasarlayan ve üreten olmanın yanında, kendi uçağını test eden ve sertifikalandıran bir yetkinliğe ulaştık.”

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da konuşmasında, uçağa adı verilen Vecihi Hürkuş’un “Başkalarının kanatlarıyla uçmaya çalışanlar Hürkuş olamazlar” sözünü hatırlatarak, uçağın dost ve müttefikler için de “kanat olabileceğini” söyledi.

Demiroğlu, uçağın geliştirilip üretilmesi ve sonrasında teslim edilmesinin Türkiye’nin uçak tasarımı konusunda bir kilometre taşı anlamına geldiğini kaydetti.

Törende konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da şu ifadeleri kullandı:

"HÜRKUŞ, Türk Hava Kuvvetleri pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstlenecektir. Modern aviyonik sistemleri, yüksek performansı ve manevra kabiliyetiyle pilot adaylarımızın uçuş becerilerini geliştirmelerine ve çağdaş eğitim ihtiyaçlarını uzun bir altyapı içerisinde yetiştirmelerine büyük katkı sağlayacaktır.

Daha da önemlisi HÜRJET ve KAAN başta olmak üzere yakın gelecekte envanterimize girecek yerli ve milli uçaklarımıza entegre olarak, eğitim ve harekat süreçlerine önemli bir temel oluşturacaktır. HÜRKUŞ, yalnızca bugünün ihtiyacına cevap veren bir platform değil, Türk Hava Kuvvetlerinin geleceğine uzanan güçlü bir vizyonun da parçasıdır."