Türkiye'ye ambargo koymuşlardı: ASELSAN üretti ilk teslimat Azerbaycan'a!

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, TOLUN mühimmatı ve ASELFLIR-500 Elektro-Optik sistemi tedarik etmek amacıyla bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Yeni sistemlerin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar AKINCI İnsansız Hava Araçları’nda kullanılacağı açıklandı.

2021 yılında Kanada hükümeti, Azerbaycan’ın Karabağ’da Tek Vatan Harekatı sırasında Türk yapımı SİHA’ların oynadığı rol nedeniyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulamaya karar vermişti. Kanada, özellikle L3Harris şirketi tarafından geliştirilen WESCAM MX-15D EO/IR görüntüleme sisteminin ihracatını durdurma kararı almıştı.

Aradan geçen zaman zarfında ASELSAN, ASELFLIR-500 sistemini geliştirilerek kullanıma sundu ve ambargoyu geçersiz kıldı. ASELFLIR-500’ün ilk ihracatını Azerbaycan’a gerçekleştiren ASELSAN, ambargoya karşı en net yanıtı verdi.

Önemli avantajlar sunuyor

ASELFLIR-500; yüksek çözünürlükte görüntüleme, gece ve gündüz operasyon kabiliyeti, genişletilmiş arayüz entegrasyonu ve diğer pek çok özelliği ile WESCAM MX-15D’ye karşı önemli avantajlar sunuyor.

ASELFLIR-500, ASELSAN’ın daha önce geliştirdiği CATS elektro-optik sisteminin gelişmiş versiyonu olarak sunuluyor. Yeni sistem; 4096×2880 HD gündüz, 1280×720 HD IR ve SWIR kameralarına sahip. Ayrıca 35 kilometreye kadar lazer hedef işaretleme menzili sağlıyor. Ağırlık ve çözünürlükte önemli iyileştirmeler sunan bu sistem, İHA’lar için kritik operasyonlarda daha iyi görüntüleme ve hedef tespiti sağlıyor.

TOLUN'un özellikleri

TOLUN, hava platformlarından Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığıyla atılabilen, hem sert hem de yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen bir mühimmat olarak öne çıkıyor.

Tümleşik KKS/ANS (GPS/INS) güdüm sistemine sahip olan bu mühimmat, 139 kg ağırlığında olup fırlatıldığı irtifaya bağlı olarak 100 kilometre menzile ulaşabiliyor. TOLUN’un standart versiyonu küresel navigasyon uydu hizmetleri ve ataletsel navigasyon sistemlerini kullanarak hedefe yüksek doğrulukla yönleniyor. Öte yandan IIR Arayıcı Başlıklı TOLUN’un da testleri sürüyor.