TUSAŞ hedef büyüttü! 500 KAAN, 600 ANKA, 350 ATAK yolda

TUSAŞ’ın 10 yıllık vizyonu açıklandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2034’e kadar 500 KAAN, 350 ATAK ve 600 ANKA üretimi planladıklarını belirtti. Şirket, seri üretimle küresel pazarda iddiasını güçlendiriyor.

TUSAŞ'ın Kahramankazan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Demiroğlu, şirketin projeksiyonunu ve ürün gamındaki son gelişmeleri anlattı.

500 KAAN, 600 ANKA, 350 ATAK yolda

Demiroğlu, “2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi, 350'nin üzerinde GÖKBEY, ATAK ve ATAK-2 üretimi, ayrıca 600’e yakın ANKA-3, ANKA-1, AKSUNGUR ve benzeri platform üretimi planlıyoruz. Bu, bugüne kadar yaptıklarımızın çok ötesinde bir seri üretim demek,” ifadelerini kullandı.

Hedefimiz HÜRJET'in NATO'nun eğitim uçağı olması

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 16 adet HÜRJET siparişi aldıklarını belirten Demiroğlu, ilk teslimatın 2027 yılı başında yapılacağını söyledi. İspanya ile yapılan anlaşmaya dikkat çeken Demiroğlu, “İspanya'nın kapısının NATO'ya açılan bir kapı olmasını ümit ediyoruz. Hedefimiz HÜRJET'in NATO'nun eğitim uçağı olması” dedi.

ANKA-3'ün iç silah yuvasından atış yapabilen ilk yerli İHA olduğuna dikkat çeken Demiroğlu, “İki prototipin ardından 2026'da seri üretime geçiyoruz. İlk teslimatlar 2027'de olacak” dedi.

KAAN'a uluslararası ilgi

Milli muharip uçağın ilk üç prototipinin 2025-2026 döneminde uçması planlanıyor. KAAN’a Suudi Arabistan ve Endonezya başta olmak üzere birçok ülkeden yoğun ilgi olduğunu belirten Demiroğlu, 2028 sonunda Türk Hava Kuvvetlerine teslimatların başlayacağını ifade etti.

Demiroğlu, "Dünya genelinde KAAN için ilgi büyük hatta bazı ülkelerin ilgisi çok artmış durumda." dedi.

ANKA ve AKSUNGUR gibi İHA’larda kullanılan yerli PD170 motoruyla 40 bin fit irtifaya çıkıldığını belirten Demiroğlu, “Dizel bir motorla bu irtifa dünya çapında önemli bir başarı” dedi.

Hedef 12 milyar dolar

2024’te 3 milyar dolara yaklaşan cironun, bu yıl 4,3 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. 2034 için belirlenen ciro hedefi ise 12 milyar dolar.

Demiroğlu, Cezayir, Suudi Arabistan, Nijerya ve Brezilya gibi pazarlarda ofis açma hazırlıkları yaptıklarını belirterek, şu anda Amerika, Avrupa ve Asya’da pek çok ülkede TUSAŞ ofisinin faaliyet gösterdiğini vurguladı.

"Her uçakta TUSAŞ imzası var"

Boeing ve Airbus gibi dev üreticilere parça ürettiklerini belirten Demiroğlu, “400’ü aşkın yüksek teknoloji üretim tezgahında dünya havacılığına katkı sağlıyoruz” dedi.

Demiroğlu, TUSAŞ’ın 125 millileştirme projesini hayata geçirdiğini, 330’dan fazla projenin ise sürdüğünü açıkladı. “Bu çalışmalarla yılda 1 milyar dolar Türkiye’de kalacak” dedi.