UAC, Rus ordusuna yeni Su-34 Filosu teslim etti

Defence Turk'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, Rus devlet şirketi Rostec, Rusya Savunma Bakanlığına yeni savaş uçakları teslim ettiklerini duyurdu. Bu bağlamda Rostec’in iştiraki olan United Aircraft Corporation, gerekli yer ve uçuş fabrika testlerini tamamlayarak yeni Su-34 savaş uçağı partisini askeri yetkililere teslim etti. Bunun yanı sıra teslimatla ilgili olarak Rostec tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Su-34 savaş uçağı, Rus cephe havacılığının vurucu gücünün bir sembolü haline geldi. Bu uçak, güvenilirlik, etkileyici menzil ve hava bombalarından hassas güdümlü füzelere kadar çok yönlü bir silah portföyüne sahip. Savaşta Su-34, hava hedeflerini aynı anda imha edebilen ve üssünden önemli mesafelerde iyi korunan altyapı tesislerine hassas vuruşlar yapabilen gerçek bir yük beygir gücü olduğunu sürekli olarak kanıtlıyor. Rostec Devlet Şirketi’nin uçak üreticileri, bu uçağın ordudaki önemini anlıyor ve devlet savunma tedarik programı kapsamındaki ekipmanların düzenli teslimatını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.”

Rus devlet haber sitesi Ria Nobosti tarafından yapılan habere göre geçtiğimiz günlerde Rus Doğu Kuvvetler Grubu’na bağlı bir Su-34 avcı-bombardıman uçağının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir mühimmat deposunu vurduğunu bildirmişti.

Rusya’dan Su-34 operasyonuna ilişkin resmi açıklama

Ayrıca bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, “Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin çok işlevli süpersonik avcı-bombardıman uçağı Su-34’in mürettebatı, Vostok birliklerinin sorumluluk alanındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mühimmat deposuna saldırdı.” ifadeleri yer aldı.

Son olarak bir önceki Su-34 savaş uçağı teslimatı ise geçtiğimiz Ekim ayının başında gerçekleşmişti. Uçakların üreticisi olan United Aircraft Corporation (U.A.C.), yüksek uçak üretim hacimleri sağlamak amacıyla üretim süreçlerini sürekli olarak iyileştirdiğini belirtirken, şirket teslim edilen yeni parti Su-34’lerin bu yılki son teslimat olmadığını aktarmıştı.