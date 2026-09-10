Ukrayna 200 adet Marta mobil obüs sistemiyle topçu gücünü yeniliyor

Ukrayna, Almanya tarafından finanse edilen geniş kapsamlı modernizasyon programı çerçevesinde, zırhlı tır platformları üzerine entegre edilen 200 adet Marta kundağı motorlu obüs sistemini 2027 yılında askeri envanterine dahil edecek. Kiev yönetiminin lojistik bağımlılığını azaltmayı ve cephe hattındaki asimetrik hareket kabiliyetini artırmayı hedefleyen bu tedarik anlaşması, batılı ortakların uzun vadeli sanayi planlamalarına yöneldiğini gösteriyor. Herhangi bir çekici araca gereksinim duymadan kendi motoru ve yürüyen aksamıyla intikal edebilen bu motorlu topçu üniteleri, ‘at-kaç’ doktrinine uygun olarak atışını yaptıktan saniyeler sonra konum değiştirip karşı topçu ateşinden korunma yeteneğiyle öne çıkıyor.

Marta'nın öne çıkan özellikleri

Ukrayna'nın yerli savunma sanayisi tarafından geliştirilen ünlü Bohdana topçu ailesinin en yeni üyesi olan Marta, 39 kalibre uzunluğundaki kısa namlu mimarisi sayesinde tüm gövdenin hafiflemesini ve taktiksel esneklik kazanmasını sağlıyor. Aracın Mercedes-Benz Zetros 6x6 ağır arazi şasisi üzerine kurgulanması, balçık ve zorlu kış şartlarında muharebe sahasındaki manevra hızını maksimuma çıkarırken, Ukrayna ordusunda zaten yaygın kullanılan Zetros ekosisteminden dolayı yerleşik bir bakım avantajı sunuyor. Bu yeni nesil mobil sistemler, cephede yıpranan ve yedek parça maliyetleri bütçeyi zorlayan Amerikan M109 gibi batılı kısa namlulu 155 mm'lik NATO silahlarının ve eski Sovyet tipi obüslerin yerini tamamen alacak. Entegre edilen dijital atış kontrol bilgisayarları ve modüler zırh koruması, Marta sistemini 2027 yılından itibaren tugay seviyesindeki operasyonların en dinamik asimetrik vurucu unsurlarından biri haline getirecektir.