Ukrayna askeri harcamalarda dünya yedinciliğine yükseldi

Rusya ile devam eden yüksek yoğunluklu savaş, Ukrayna’yı modern tarihin en büyük askeri finansman dönüşümlerinden birine zorladı. 2025 yılı mali verileri, Kiev yönetiminin savunma bütçesini bir önceki yıla oranla %20 artırarak 84,1 milyar dolara çıkardığını gösteriyor. Bu tabloyla birlikte Ukrayna; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Almanya, Hindistan ve Birleşik Krallık’ın hemen ardından dünyanın en büyük yedinci askeri gücü finansörü konumuna yükseldi. Bu tırmanış, sadece bölgesel bir silahlanmanın değil, küresel savunma hiyerarşisinin yeniden yazıldığının en somut göstergesi niteliğinde.

Stratejik makas açılıyor: Riyad’ın önüne geçen Kiev

Dünya savunma piyasasının geleneksel liderlerinden biri olan ve on yıllardır listenin ilk beş sırasını zorlayan Suudi Arabistan, 83,2 milyar dolarlık harcamasıyla Ukrayna’nın gerisinde kalarak sekizinci sıraya geriledi. Riyad yönetiminin savunma harcamalarındaki stabil seyri, Ukrayna’nın ‘topyekün savaş’ koşulları altında gerçekleştirdiği agresif bütçe artışıyla kıyaslandığında, askeri harcama motivasyonunun Orta Doğu’dan Avrupa eksenine kaydığını teyit ediyor. Ukrayna'nın bu hamlesi, sadece cephedeki operasyonel ihtiyaçları değil, aynı zamanda savunma sanayiinde teknolojik bir sıçrama yapma gayretini de yansıtıyor.

Bir savaş ekonomisi gerçeği: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın %40’ı orduya

Ukrayna’nın bütçesindeki bu büyüme, alışılagelmiş bir askeri modernizasyonun çok ötesinde, tam teşekküllü bir savaş ekonomisinin çıktısı olarak okunmalı. Ülkenin savunma harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya oranı %40 seviyesine ulaşmış durumda. Bu rakam, küresel ortalamanın on beş katı büyüklüğünde bir askeri yük anlamına geliyor. Vergi gelirlerinin neredeyse tamamının ve dış finansman kaynaklarının büyük bir bölümünün doğrudan savunma kalemlerine aktarılması, Ukrayna’yı dünyanın en yüksek askeri yoğunluklu ekonomisi haline getirmiş durumda.

Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisi ve küresel rekor

Ukrayna’daki bu finansal tırmanış, dünya genelindeki askeri harcamaların 2,9 trilyon dolarla tarihi bir rekor kırdığı geniş bir tablonun merkezinde yer alıyor. ABD’nin 954 milyar dolarla tartışmasız liderliğini koruduğu, Rusya’nın ise 190 milyar dolarlık bütçesiyle üçüncü sırada yer aldığı bu küresel tabloda, Avrupa genelinde savunma bütçeleri ortalama %14 oranında artış gösterdi. Ukrayna’nın yedinci sıraya yerleşmesi, kıta Avrupası’nın güvenlik mimarisinin artık geri dönülemez bir şekilde Doğu kanadı lehine değiştiğini ve savunma sanayi yatırımlarının önümüzdeki on yılın en kritik ekonomik belirleyicisi olacağını gösteriyor.