Ukrayna, Avustralya üretimi Slinger anti-İHA sistemlerini sahaya sürdü

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Ukrayna, Avustralya üretimi Slinger anti-drone sistemlerini teslim alarak aktif olarak konuşlandırmaya başladı. Avustralya yapımı Slinger C-UAS uzaktan kumandalı anti-İHA modüllerinin Ukrayna tarafından teslim alındığı ve halihazırda cephe hattında aktif olarak kullanıldığı bildirildi.

160 adetlik dev tedarik

Anti-drone sistemi Avustralyalı Electro Optic Systems (EOS) şirketi tarafından geliştirildi ve üretiliyor. Slinger sistemi, 30 mm Bushmaster M230LF otomatik topuna dayanıyor ve modern bir optoelektronik nişangah sistemi ile radarla donatılmış durumda.

Avustralyalı şirketin Ukrayna'ya toplam 160 adet SLINGER anti-İHA muharebe modülü tedarik edeceği açıklanmıştı. Sistemlerin bir kısmının ABD tarafından satın alınarak Ukrayna'ya hibe edilmek üzere bağışlandığı belirtiliyor. İlk partide 110 sistemin M113 zırhlı personel taşıyıcılarına monte edileceği kaydedilmişti.

Sistemin, Kiev yakınlarındaki füze üsleri ve radar istasyonları da dahil olmak üzere kritik altyapıyı korumak için konuşlandırıldığı ve Ukrayna'daki operasyonel kullanımıyla değerini kanıtlamaya devam ettiği ifade ediliyor.

Slinger C-UAS'ın özellikleri

Slinger C-UAS, Avustralya merkezli Electro Optic Systems tarafından geliştirilen uzaktan kumandalı hard-kill anti-drone silah istasyonu olarak biliniyor. 30 mm'lik topu, gelişmiş sensör ve radar entegrasyonuyla küçük İHA'ları ve kamikaze droneları yüksek hassasiyetle imha etmek için tasarlandı. Sivil pikaplar dahil her türlü araca monte edilebilen modüler yapısıyla yüksek hareket kabiliyeti sunuyor.