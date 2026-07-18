Ukrayna füze entegrasyonu: Avrupa’nın hipersonik tehditlere karşı Freyja hamlesi
Avrupa genelinde hayata geçirilmesi planlanan Freyja balistik füze savunma kalkanı projesi, yüksek hıza ulaşabilen Ukrayna yapımı yeni bir önleme füzesinin sistem mimarisine dahil edilmesiyle kritik bir aşamaya ulaştı. Kıtayı hedef alabilecek hipersonik ve balistik tehditleri atmosfer dışında imha etmek üzere tasarlanan bu yeni önleme platformu, projenin hem lojistik sürdürülebilirliğini artıracak hem de savunma maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.
Avrupa sathında kurulacak olan çok katmanlı Freyja hava savunma ağının, yüksek irtifa tehditlerine karşı geliştirilen bu yeni füze teknolojisiyle birlikte operasyonel hazırlık seviyesi en üst noktaya taşındı. Tanıtımı yapılan Ukrayna menşeli önleme sistemi, saatte ses hızının katbekat üzerine çıkabilen katı yakıtlı motor mimarisi sayesinde, muhasım balistik füzeleri fırlatılış aşamasından hemen sonra takibe alıp etkisiz hale getirebiliyor. Entegrasyon bütçesi tamamen Euro bazlı planlanan bu hamle, kıtanın doğu sınırlarında asimetrik bir koruma çemberi oluşturmayı hedefliyor. Havada gerçekleştirilen canlı atış testlerinde %100'e yakın başarı yakalayan sistem, Avrupa'nın askeri bağımsızlığı yolunda atılmış en büyük endat adımlarından biri olarak kabul ediliyor.
Atmosfer dışında nokta atışı yakalama kabiliyeti
Yüksek itki gücüne sahip çok kademeli motor sistemi, önleme füzesinin saniyeler içinde stratosfer sınırına ulaşarak hipersonik tehditleri kinetik enerjiyle imha etmesini sağlıyor. Gelişmiş aktif arayıcı başlık, hedef füzenin yörüngesindeki ani manevraları ve yanıltıcı sahte hedefleri anlık hesaplamalarla ayırt ederek doğrudan ana gövdeye kilitleniyor.
Bütçe optimizasyonu ve tedarik güvenliği
Milyar Euro değerindeki hava savunma projelerinde tedarik zincirini korumak ordular için en kritik parametrelerin başında geliyor. Pahalı dış kaynaklar yerine bölge içinde geliştirilen bu görece düşük maliyetli mühimmatın tercih edilmesi, Avrupa savunma fonları üzerindeki finansal yükü ciddi oranda hafifletiyor. Ortak harekat ağlarına saniyeler içinde entegre olabilen bu füze mimarisi, sınır hatlarındaki lojistik sürdürülebilirliği pekiştirirken geleceğin çok alanlı harp doktrinlerinde de yeni bir dönemin kapısını aralıyor.