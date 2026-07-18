Ukrayna füze entegrasyonu: Avrupa’nın hipersonik tehditlere karşı Freyja hamlesi

Avrupa sathında kurulacak olan çok katmanlı Freyja hava savunma ağının, yüksek irtifa tehditlerine karşı geliştirilen bu yeni füze teknolojisiyle birlikte operasyonel hazırlık seviyesi en üst noktaya taşındı. Tanıtımı yapılan Ukrayna menşeli önleme sistemi, saatte ses hızının katbekat üzerine çıkabilen katı yakıtlı motor mimarisi sayesinde, muhasım balistik füzeleri fırlatılış aşamasından hemen sonra takibe alıp etkisiz hale getirebiliyor. Entegrasyon bütçesi tamamen Euro bazlı planlanan bu hamle, kıtanın doğu sınırlarında asimetrik bir koruma çemberi oluşturmayı hedefliyor. Havada gerçekleştirilen canlı atış testlerinde %100'e yakın başarı yakalayan sistem, Avrupa'nın askeri bağımsızlığı yolunda atılmış en büyük endat adımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Atmosfer dışında nokta atışı yakalama kabiliyeti

Yüksek itki gücüne sahip çok kademeli motor sistemi, önleme füzesinin saniyeler içinde stratosfer sınırına ulaşarak hipersonik tehditleri kinetik enerjiyle imha etmesini sağlıyor. Gelişmiş aktif arayıcı başlık, hedef füzenin yörüngesindeki ani manevraları ve yanıltıcı sahte hedefleri anlık hesaplamalarla ayırt ederek doğrudan ana gövdeye kilitleniyor.

Bütçe optimizasyonu ve tedarik güvenliği

Milyar Euro değerindeki hava savunma projelerinde tedarik zincirini korumak ordular için en kritik parametrelerin başında geliyor. Pahalı dış kaynaklar yerine bölge içinde geliştirilen bu görece düşük maliyetli mühimmatın tercih edilmesi, Avrupa savunma fonları üzerindeki finansal yükü ciddi oranda hafifletiyor. Ortak harekat ağlarına saniyeler içinde entegre olabilen bu füze mimarisi, sınır hatlarındaki lojistik sürdürülebilirliği pekiştirirken geleceğin çok alanlı harp doktrinlerinde de yeni bir dönemin kapısını aralıyor.